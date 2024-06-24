Видео Полиция ловит нетрезвых водителей

Один из водителей остановил машину еще до контрольно-пропускного пункта, однако полиция заметила это, и при проверке концентрации алкоголя на выдохе водителя оказалось, что он нетрезв.

Рейды, правда, еще не закончены.

"По сравнению с предыдущими, они могли бы быть спокойнее. До сих пор не было случаев погони или остановки.

А также не было информации об особо агрессивных руководителях. Но статистика также не блестящая. Проверки прошли относительно спокойно, однако общественность должна учиться передвигаться на транспортных средствах во время праздников - трезво", - сказала передаче представитель Госполиции Анда Удре.

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Līgo dienā Latvijā reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājis bojā viens cilvēks un cietuši vēl 16 cilvēki, informēja Valsts policija.

Šonakt plkst.2.05 Tukuma novada Tumes pagastā automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja viena persona un divas personas nogādātas medicīnas iestādē. Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.

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