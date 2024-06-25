В пожаре в подмосковном Фрязино, по предварительной информации, погибли восемь человек

Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Агентство «РИА Новости», ссылаясь на свои источники в экстренных службах, пишет, что судьба шести человек, которые были заблокированы в здании, остается неизвестной.

После этого около восьми вечера по московскому времени Андрей Воробьев заявил, что пока «точно известно» о двух погибших, которые в попытке спастись, выпрыгнули из окна. «Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется. В больнице находится 1 человек — мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», — написал он.

По факту гибели людей региональное управление СКР возбудило уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Также губернатор Подмосковья сообщил об одном пострадавшем: 34-летний мужчин находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино. «Пострадавшего подключили к ИВЛ», — говорится в сообщении Воробьева.

При тушении огня пострадали и двое пожарных, отравившись угарным газом. «От госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет», — уточнил губернатор.

Одного человека удалось спасти — его вывели из здания по лестничным маршам, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, работу спасателей и пожарных затрудняет высокая температура и плотное задымление.