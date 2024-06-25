В пожаре в подмосковном Фрязино, по предварительной информации, погибли восемь человек

Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре подмосковном Фрязино, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Пожар в девятиэтажном здании, которое в первоначальных сообщениях называлось как принадлежащее НИИ «Платан», в подмосковном Фрязино начался около четырех часов дня по московскому времени. Сначала, по сообщению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, огнем были охвачены «5-7 этажи» здания, а пожару присвоен третий ранг сложности.
Однако площадь возгорания довольно быстро разрасталась. Вскоре пожар охватил с 5 по 8 этажи здания. Площадь возгорания сначала достигла 4,5 тысячи квадратных метров, а затем увеличилась до 5 тыс кв.м..
Ближе к вечеру агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщило, что четыре этажа здания полностью выгорели.
Кроме того, в ходе тушения огня произошел взрыв, сообщили агентства со ссылкой на МЧС РФ. По данным ТАСС, причиной взрыва стал газовый баллон.
Андрей Воробьев заявил, что на восемь часов вечера по московскому времени «точно известно» о двух погибших, которые в попытке спастись, выпрыгнули из окна. «Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется. В больнице находится 1 человек — мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», — написал он.
Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Агентство «РИА Новости», ссылаясь на свои источники в экстренных службах, пишет, что судьба шести человек, которые были заблокированы в здании, остается неизвестной.
После этого около восьми вечера по московскому времени Андрей Воробьев заявил, что пока «точно известно» о двух погибших, которые в попытке спастись, выпрыгнули из окна. «Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется. В больнице находится 1 человек — мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», — написал он.
По факту гибели людей региональное управление СКР возбудило уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Также губернатор Подмосковья сообщил об одном пострадавшем: 34-летний мужчин находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино. «Пострадавшего подключили к ИВЛ», — говорится в сообщении Воробьева.
При тушении огня пострадали и двое пожарных, отравившись угарным газом. «От госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет», — уточнил губернатор.
Одного человека удалось спасти — его вывели из здания по лестничным маршам, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, работу спасателей и пожарных затрудняет высокая температура и плотное задымление.
В тушении пожара во Фрязино были задействованы два вертолета Ка-32 и более 100 человек. У горящего здания дежурят 16 бригад скорой помощи.
Какие компании располагаются в горящем здании, не сообщается.
В заявлении холдинга «Росэлектроника» говорится, что горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ «Платан». «В конце 90-х годов оно (здание) перешло в частную собственность», — отмечается в заявлении.
Ранее о том, что в горящем здании располагается НИИ «Платан» написал в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Позднее губернатор Воробьев заявил, что в здании, где произошел пожар, помещения арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники.
ТАСС, ссылаясь на данные системы «Спарк», пишет, что бывшее здание НИИ «Платан» во Фрязино не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности с 2017 года.
Издание «Важные истории» (в реестре «иноагентов»), ссылаясь на данные системы СПАРК пишет, что юридическое лицо НИИ «Платан» до конца 2023 года располагалось по адресу горящего здания — Заводской проезд, дом 2.
НИИ «Платан» занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, оптоэлектроники.