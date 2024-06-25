"Флорида" Увиса Балинскиса впервые выиграла Кубок Стэнли

Встреча завершилась победой "Флориды" о счётом 2:1. В составе победителей по голу забили Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Автором единственной шайбы "Эдмонтона" стал Маттиас Янмарк.

Таким образом, "Флорида" выиграла серию со счётом 4-3. Для "Флориды" кубок стал первым в истории. Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал своё 30-летие.

Ранее лучшим результатом "Флориды" был выход в финал в 1996 (0-4 в серии с "Колорадо") и 2023 (1-4 в серии с "Вегасом") году.

Отметим, что за "Флориду" выступает латвийский защитник Увис Балинскис, который в этом сезоне дебютировал в Национальной хоккейной лиге. 27-летний Балинскис в этом сезоне сыграл 26 игр в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Uvis Balinskis virs galvas ceļ Stenlija kausu! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/z7DjcsYdnY — NHL Latvija (@Latvija_NHL) June 25, 2024

Балинскис не играл в плей-офф Кубка Стэнли, но в январе "Флорида" продлила контракт с латвийским защитником на два сезона.

До сих пор Кубок Стэнли выигрывали только два латвийских хоккеиста - Сандис Озолиньш в 1996 году и Теодор Блюгер в 2023-м. Примечательно, что в обоих случаях была побеждена "Флорида".

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