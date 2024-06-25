Фото В Латвию прибыл король Испании Филипп VI

​Во время визита король встретится с высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич и король Филипп VI посетят Адажскую военную базу, где встретятся с военнослужащими испанского контингента боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Согласно архиву агентства LETA, в июне 2014 года тогдашний король Испании Хуан Карлос объявил о планах отречься от престола в пользу своего сына, принца Филиппа, которому на тот момент было 46 лет.

Галерея: В Латвию прибыл король Испании Филипп VI

Филипп VI родился 30 января 1968 года и является единственным сыном Хуана Карлоса и королевы Софии. У него есть две старшие сестры, Елена и Кристина, но согласно конституции, принятой в 1978 году, он занимает престол как единственный сын. В 1977 году, в возрасте девяти лет, он был назван принцем Астурийским.

23 февраля 1981 года, когда Филипп еще находился рядом с королем Хуаном Карлосом во дворце Сарсуэла, армия заняла парламент и планировала восстановить в стране военный режим. Хуан Карлос появился на телевидении в полной военной форме и приказал солдатам и заговорщикам вернуться в казармы, укрепив свой имидж защитника новой испанской демократии.

Филипп VI закончил год обучения в Канаде, затем три года провел в Академии испанской армии, ВМС и ВВС, где приобрел навыки пилотирования вертолета. После военной подготовки он изучал право в Мадридском автономном университете.

Позже он получил степень магистра международных отношений в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Король Филипп VI также участвовал в составе олимпийской сборной Испании на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, где он также нес флаг национальной сборной.

Монархия в Испании была восстановлена ​​22 ноября 1975 года, через два дня после смерти диктатора Франсиско Франко.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!