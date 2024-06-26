Когда в тот октябрьский вечер девять лет назад Юрис остался один с четырьмя маленькими детьми, самая младшая, шестимесячная Санта, еще питалась молоком матери. Отец кормил ее кипяченым коровьим молоком. Мама, оставившая семью в поисках лучшей жизни, сейчас в тюрьме. Но семья Пудулисов из Саунасской волости Прейльского края стала сильной и сплоченной благодаря пережитым трудностям. "Я даже не заметил, как они выросли", - смеется 53-летний Юрис, который в одиночку воспитывает трех дочерей и сына.

Юрис родился в семье, где было семеро детей, окончил восемь классов здесь же, в Смелтери, выучился на тракториста в Яунаглоне, служил в армии, работал в колхозе "Дравниеки". Однажды Юрис зашел в гости к соседу, где познакомился с девушкой из Резекне. Ее звали Света. Оба приглянулись друг другу и начали жить вместе. Дети рождались один за другим. Та ночь, когда Светлана ушла, глубоко отпечаталась в памяти Юриса, словно выжжена. "Картофель уже был собран. Это было в октябре. Спали рядом, в одной постели. С утра просыпаюсь - нет. Подумал, что в сарай ушла. Звоню - не отвечает.