В Татрах нашли трех пропавших литовских туристок - одна почти замерзла

От госучреждений Словакии и Польши поступило два сообщения о пропаже людей при восхождении на гору Свиница. В поисках были задействованы 44 спасателя и вертолет.

В 4:20 по местному времени одну из литовок нашли без сознания и с крайне тяжелой гипотермией - температура тела была всего 21 градус.

Пострадавшую два часа отогревали, после чего спасатели доставили ее в больницу.

Остальные две девушки были обнаружены недалеко от туристической тропы. Одна из литовок была доставлена в больницу в Закопане, а вторая, состояние которой было хорошим, была доставлена в ночлег.

По словам спасателей, три литовки оказались совершенно не подготовлены к переменчивой и суровой горной погоде - они даже не смогли указать свой маршрут и место, откуда начали идти. При этом у них не было соответствующей экипировки и теплой одежды. На вопрос, где они ночевали перед походом, они упомянули гостиницу в Катовице, хотя на самом деле ночевали в Кужнице.

TVP Krakow сообщает, что в последние дни погода в Татрах была крайне неблагоприятной, и в ближайшие ночи прогнозируются морозы и снег на вершинах.

Три литовки не единственные пострадали от плохой погоды в горах. В ходе той же поисковой операции было обнаружено тело одного из отдыхающих, которого обнаружил другой случайный прохожий. Помощь понадобилась и одному мужчине, который вместе со своими двумя 10-летними детьми отправился на высшую точку Польши - гора Рысы (2499 м).

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