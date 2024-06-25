Советники Трампа хотят лишить Киев помощи, если тот откажется от переговоров с РФ

Два ключевых советника Трампа представили ему план прекращения войны в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре. План предполагает, что Украину лишат военной помощи Вашингтона, если Киев не начнет мирные переговоры с Москвой.

В то же время США также предупредят РФ, что отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки Украины. Согласно этому плану, в ходе переговоров Украина и Россия должны договориться о прекращении огня на основе "имеющейся линии фронта".

План составили Кит Келлог и Фред Флейц, занимавшие посты ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США во время первого президентства Трампа. Как пишет Reuters, основные детали плана были изложены в докладе советников, который был опубликован на сайте одного из дружественных Трампу исследовательских центров, которым руководят те же Келлог и Флейц.