Советники Трампа хотят лишить Киев помощи, если тот откажется от переговоров с РФ

Советники бывшего президента США Дональда Трампа представили план прекращения войны в Украине. Политики предложили лишить Киев американской военной помощи, если украинские власти откажутся от переговоров с Москвой, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.
Два ключевых советника Трампа представили ему план прекращения войны в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре. План предполагает, что Украину лишат военной помощи Вашингтона, если Киев не начнет мирные переговоры с Москвой.
В то же время США также предупредят РФ, что отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки Украины. Согласно этому плану, в ходе переговоров Украина и Россия должны договориться о прекращении огня на основе "имеющейся линии фронта".
План составили Кит Келлог и Фред Флейц, занимавшие посты ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США во время первого президентства Трампа. Как пишет Reuters, основные детали плана были изложены в докладе советников, который был опубликован на сайте одного из дружественных Трампу исследовательских центров, которым руководят те же Келлог и Флейц.
По словам Флейца, план был представлен Трампу, и тот отреагировал положительно. "Я не утверждаю, что он согласился с каждым словом, но мы были рады получить такой отклик", - сказал он.
Тем временем пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными можно считать только заявления, которые делает сам политик или уполномоченные члены его предвыборного штаба.
Такое предложение ознаменовало бы резкое изменение позиции США в отношении поддержки Украины и привело бы к противодействию как со стороны европейских союзников Киева, так и среди сторонников продолжения помощи Украине внутри Республиканской партии, подчеркивает Reuters.
В ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что в случае избрания закончит войну в Украине "за 24 часа", однако не вдавался в детали. Сообщалось, что он допускает прекращение конфликта, вынудив Украину отдать РФ Крым и Донбасс.
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