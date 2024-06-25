МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

Шойгу и Герасимова обвиняют в организации военных ударов по гражданским объектам и мирным гражданам в Украине.

В заявлении суда говорится, что Шойгу и Герасимов подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Эти преступления были совершены российской армией под руководством Шойгу и Герасимова как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Ранее МУС объявил в розыск Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

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