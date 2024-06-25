История и социальные знания будут преподаваться в средней школе как отдельные предметы

В настоящее время эти два предмета объединены в один курс "История и социальные знания I", объединяющий этику, религию, политику, философию, право, экономику и историю. Окончание курса является необходимым условием для дальнейшего изучения углубленных курсов "История II" и "Социальные знания II".

Однако такая схема вызвала недовольство общества преподавателей истории и социальных наук. По ее мнению, такое слияние наук "создало ряд проблем".

Министерство образования и науки (МОН) согласилось с тем, что слияние двух предметов не было успешным.

Реализация курса показала, что содержание истории недостаточно конкретизировано и не дает четкого определения исторических процессов и событий, в которых должен ориентироваться ученик, говорится в проекте поправок.

Министерство также признает, что из-за разнообразия разделов предмета они изучаются поверхностно, не формируется понимание определенных процессов, их причинно-следственных связей и взаимосвязей.

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