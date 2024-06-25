Скончался вокалист группы Crazy Town Сет Бинзер

По информации зарубежных СМИ, Бинзер умер в понедельник, 24 июня, в собственном доме. Официальная причина смерти пока неизвестна.

Группа Crazy Town была основана в далеком 1995 году в США, однако мировую славу она обрела в 2000 году, выпустив свой самый популярный сингл Butterfly.

После неудачного альбома Darkhorse, вышедшего в 2002 году, группа прекратила свою деятельность.

Вокалист группы Сет Бинзер попал в тяжелую зависимость от алкоголя и наркотиков.

В 2007 году музыканты группы возобновили деятельность, и в 2015 году был выпущен альбом The Brimstone Sluggers. В 2019 году Crazy Town выступали и в Риге, отмечая 20-летие своего дебютного альбома.

Галерея: Концерт группы Crazy Town в Риге в 2019 году

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