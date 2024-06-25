"Черная точка". Жители - о перекрестке под Салдусом, на котором произошла трагическая авария

Утром во вторник, 25 июня, на Лиепайском шоссе под Салдусом, в волости Зирню, столкнулись легковые автомобили Mazda и Mercedes-Benz. Один из водителей погиб на месте происшествия. Местные жители перекресток на Лиепайском шоссе, где произошла авария, называют опасным, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Погиб водитель автомобиля Mazda, в свою очередь пассажиры Mercedes-Benz от помощи медиков отказались. Что стало причиной аварии - пока неясно, выяснением обстоятельств занимается полиция.
Местные жители называют перекресток черной точкой.
"Я долго здесь живу. Когда переехали, была старая дорога и таких аварий не было. Когда едут большие машины и ты выворачиваешь, то там очень опасно. Когда поворачивают на Салдус, там в канаве часто машины", - указала женщина, проживающая недалеко от перекрестка.
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