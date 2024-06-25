"Черная точка". Жители - о перекрестке под Салдусом, на котором произошла трагическая авария

"Я долго здесь живу. Когда переехали, была старая дорога и таких аварий не было. Когда едут большие машины и ты выворачиваешь, то там очень опасно. Когда поворачивают на Салдус, там в канаве часто машины", - указала женщина, проживающая недалеко от перекрестка.