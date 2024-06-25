В Украине в результате обстрела ранены пятеро литовцев. Один пострадал очень серьезно

Мужчины доставляли гуманитарную помощь украинским солдатам на линии фронта в Покровске во время интенсивных обстрелов со стороны российской армии.

О произошедшем проинформированы родственники пострадавших, посольство Литвы в Украине и МИД Литвы. Власти оказывают всю необходимую помощь. Информацию о произошедшем порталу подтвердил один из раненых - инструктор Сигитас Маляускас.

Он указал, что эта атака россиян не только не помешает литовцам продолжать оказывать помощь, но и укрепит поддержку Украины.

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