В Украине в результате обстрела ранены пятеро литовцев. Один пострадал очень серьезно

Утром в понедельник, 24 июня, в Украине в результате обстрела были ранены пять граждан Литвы, поставлявших военнослужащим военную помощь. Один из них пострадал очень серьезно, однако угрозы жизни нет, сообщает литовский портал 15min.lt.
Мужчины доставляли гуманитарную помощь украинским солдатам на линии фронта в Покровске во время интенсивных обстрелов со стороны российской армии.
О произошедшем проинформированы родственники пострадавших, посольство Литвы в Украине и МИД Литвы. Власти оказывают всю необходимую помощь. Информацию о произошедшем порталу подтвердил один из раненых - инструктор Сигитас Маляускас.
Он указал, что эта атака россиян не только не помешает литовцам продолжать оказывать помощь, но и укрепит поддержку Украины.
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