Видео Очевидица рассказала подробности опасного пожара в Агенскалнсе

Во вторник, 25 июня, в нежилом деревянном доме в рижском микрорайоне Агенскалнс вспыхнул опасный пожар, в результате которого были уничтожены крыша, чердак и внешняя стена дома. Местные жители рассказывают, что в сгоревшем доме часто собирались бездомные, которые развлекались в помещении, а иногда присваивали вещи соседей, сообщает программа Degpunktā.
Придя на свое рабочее место, которое находится на тихой улице в Агенскалнсе, сотрудница "Армии спасения" (Pestīšanas armijas) Вита была удивлена необычным зрелищем: сотрудники правоохранительных органов частично ограничили движение пешеходов и полностью закрыли его для автомобилей. Совсем рядом была припаркована машина скорой помощи - сами медики были наготове, а пожарные неустанно работали под палящим солнцем.
Пламя охватило старое деревянное здание. Рабочее место Виты находится в соседнем доме, поэтому женщина хорошо осведомлена о сгоревшем доме и проживавшем там контингенте.
Вита утверждает, что бездомные, приходившие в дом, привлекли внимание сотрудников госучреждений. Жители заброшенного дома однажды повредили и рабочее место Виты.
На короткую беседу с программой нашел время и пожарный, который рассказал, что первоначально загорелся деревянный фасад двухэтажного дома площадью 550 квадратных метров.
В ходе тушения у спасателей не возникло особых трудностей, локализовать пламя пожарным удалось в течение получаса. В момент пожара людей в здании не было.
Ранее сообщалось, что в 10:06 пожарные получили вызов на улицу Агенскална в Риге, где в нежилом доме начался пожар и пламя быстро распространялось на соседние здания.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.
В тушении пожара было задействовано более 40 спасателей и десять единиц пожарной техники. Также на месте происшествия было ограничено движение транспорта.
В 12:25 пожар был локализован.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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