Видео Очевидица рассказала подробности опасного пожара в Агенскалнсе

Придя на свое рабочее место, которое находится на тихой улице в Агенскалнсе, сотрудница "Армии спасения" (Pestīšanas armijas) Вита была удивлена ​​необычным зрелищем: сотрудники правоохранительных органов частично ограничили движение пешеходов и полностью закрыли его для автомобилей. Совсем рядом была припаркована машина скорой помощи - сами медики были наготове, а пожарные неустанно работали под палящим солнцем.

Пламя охватило старое деревянное здание. Рабочее место Виты находится в соседнем доме, поэтому женщина хорошо осведомлена о сгоревшем доме и проживавшем там контингенте.

Вита утверждает, что бездомные, приходившие в дом, привлекли внимание сотрудников госучреждений. Жители заброшенного дома однажды повредили и рабочее место Виты.

На короткую беседу с программой нашел время и пожарный, который рассказал, что первоначально загорелся деревянный фасад двухэтажного дома площадью 550 квадратных метров.

В ходе тушения у спасателей не возникло особых трудностей, локализовать пламя пожарным удалось в течение получаса. В момент пожара людей в здании не было.

Ранее сообщалось, что в 10:06 пожарные получили вызов на улицу Агенскална в Риге, где в нежилом доме начался пожар и пламя быстро распространялось на соседние здания.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано более 40 спасателей и десять единиц пожарной техники. Также на месте происшествия было ограничено движение транспорта.

В 12:25 пожар был локализован.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!