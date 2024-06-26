В Австрии за нарушение скорости можно потерять машину

Новый закон позволяет правительству конфисковывать и даже продавать транспортные средства тем, кто на 60 километров в час превысил разрешенную скорость на том участке дороги.

Представитель властей Австрии, рассказала Bloomberg News, что новый закон действует недостаточно долго, чтобы оценить его влияние, но он уже ощущается. Всего через несколько часов после вступления закона в силу полиция конфисковала автомобиль нарушителя.

В некоторых других странах Европы также действуют жесткие законы для нарушителей.

В Швейцарии с 2007 года штрафы за превышение скорости рассчитываются в зависимости от дохода и финансового состояния.

В 2010 году один водитель был оштрафован более чем на миллион долларов США за то, что его спортивный автомобиль Mercedes ехал со скоростью около 180 км/ч в зоне, где разрешено ехать со скоростью в 75 км/ч.

В прошлом году в Финляндии мультимиллионера оштрафовали на 121 тысячу евро за превышение скорости на 29 км/ч.

Как и в США, в Австрии в последнее время наблюдается рост смертности на дорогах.

В США в последнее время наблюдается рост смертности на дорогах: в 2021 году число погибших на дорогах было самым высоким за последние 16 лет, а в 2023 году их было на 13,6 % больше, чем в 2019 году.

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