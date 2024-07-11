"Ну и зачем вызывали?" Могут ли оштрафовать за звонок на 113?

Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев не смог пройти мимо лежащего в парке человека и позвонил по номеру 112 во избежание непоправимого. Однако ситуация закончилась неприятно для всех, кроме самого лежащего. TVNET+ рассказывает, как правильно действовать в такой ситуации и могут ли оштрафовать звонящего за "ложный" вызов неотложной медицинской помощи.
В середине июня журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев обнаружил в парке Эбелмуйжас в Зиепниеккалнсе лежащего на земле мужчину. Тот не реагировал на вопросы о том, нужна ли ему помощь, и выглядел обессиленным. Выслушав информацию, диспетчер службы 112 приняла решение отправить на место происшествия бригаду NMPD. Во время ожидания медиков мужчина пришел в себя и оказался, вероятно, попросту пьян. Одна из приехавших на вызов медиков выразила недовольство тем, что в службу вообще обратились. "Ну и зачем вы вызывали?" - спросила врач, дав понять, что лежащего на земле мужчину, который не реагировал ни на один вопрос, можно было оставить там же.
О похожем опыте в Facebook написала одна из пользовательниц, которая также вызвала "неотложку" для лежащего в парке человека. Медики сказали, что перед вызовом следовало проверить, пьян ли человек, и в таком случае не вызывать для него бригаду NMPD.
Как нужно было действовать и могут ли звонящего обязать оплатить вызов, если он окажется необоснованным?