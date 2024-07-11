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"Ну и зачем вызывали?" Могут ли оштрафовать за звонок на 113?

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Leiniša/LETA

Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев не смог пройти мимо лежащего в парке человека и позвонил по номеру 112 во избежание непоправимого. Однако ситуация закончилась неприятно для всех, кроме самого лежащего. TVNET+ рассказывает, как правильно действовать в такой ситуации и могут ли оштрафовать звонящего за "ложный" вызов неотложной медицинской помощи.

В середине июня журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев обнаружил в парке Эбелмуйжас в Зиепниеккалнсе лежащего на земле мужчину. Тот не реагировал на вопросы о том, нужна ли ему помощь, и выглядел обессиленным. Выслушав информацию, диспетчер службы 112 приняла решение отправить на место происшествия бригаду NMPD. Во время ожидания медиков мужчина пришел в себя и оказался, вероятно, попросту пьян. Одна из приехавших на вызов медиков выразила недовольство тем, что в службу вообще обратились. "Ну и зачем вы вызывали?" - спросила врач, дав понять, что лежащего на земле мужчину, который не реагировал ни на один вопрос, можно было оставить там же.

О похожем опыте в Facebook написала одна из пользовательниц, которая также вызвала "неотложку" для лежащего в парке человека. Медики сказали, что перед вызовом следовало проверить, пьян ли человек, и в таком случае не вызывать для него бригаду NMPD.

Как нужно было действовать и могут ли звонящего обязать оплатить вызов, если он окажется необоснованным?

Жители не должны бояться звонить на 113, когда видят лежащих на земле людей, если человеку действительно нужна помощь медиков. Служба не взимает штрафы за вызов NMPD. Другое дело - если...

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