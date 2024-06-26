Молочников о Риге и съемках: "Хожу по Старому городу, и кажется, что это декорация"

Российский режиссер и сценарист Александр Молочников в интервью Rus.LSM рассказал о запланированных съемках в Риге, а также о своих мастер-классах.
"Мы снимаем в Риге, к сожалению, то, что происходит в Петербурге. Действие картины происходит в Петербурге, хотя я был бы счастлив снять что-то, где действия в Риге происходят в Риге. Снять в Риге Ригу, потому что ваш город красивый.
Я все время хожу по Старому городу, и мне кажется, что это декорация такая большая. Иногда в ней пустовато бывает, особенно по вечерам, и хочется наполнить ее артистами", - сказал режиссер.
Александр Молочников рассказал о фильме, который он снимает в Риге. Это будет политическая история, но он надеется, что все-таки художественная. Есть небольшой каст, но также есть много небольших ролей. Поэтому в Риге объявлен кастинг. Особенно Молочникову нужны "угрюмые люди": "Мы нашли несколько уголовников в Латвии, и они нам подошли".
Режиссер добавил, что им могут писать все, кто выглядит неформально, "как с зоны или из следственного комитета".
Он заметил, что на кастинг в Риге к ним пришли профессиональные актеры театра и простые люди. Была женщина, которая много лет проработала в полиции, и бывший заключенный. Они, по его мнению, выглядели убедительнее.
Молочников с улыбкой признался, что последние два года, как он покинул РФ, ведет занятия по актерским классам, чтобы ему было на что оплачивать квартиру. Туда часто приходят непрофессионалы, и это очень интересно. Мастер-классы Александр проводит по всему миру - Париж, Лос-Анджелес, Лондон, Тель-Авив, Кипр, Нью-Йорк и др.
Напомним, в данный момент Молочников получает второе режиссерское образование в Колумбийском университете (Columbia University), ставит спектакль с американскими актерами для театра Lamama в Нью-Йорке, "Преступление и наказание" в театре Гешер в Израиле, а также снимает кино.
20 и 21 июня на территории квартала VEF Александр Молочников провел мастер-класс по актерскому мастерству. TVNET+ побывал там и рассказал, как это было.
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