Молочников о Риге и съемках: "Хожу по Старому городу, и кажется, что это декорация"

"Мы снимаем в Риге, к сожалению, то, что происходит в Петербурге. Действие картины происходит в Петербурге, хотя я был бы счастлив снять что-то, где действия в Риге происходят в Риге. Снять в Риге Ригу, потому что ваш город красивый.

Я все время хожу по Старому городу, и мне кажется, что это декорация такая большая. Иногда в ней пустовато бывает, особенно по вечерам, и хочется наполнить ее артистами", - сказал режиссер.

Александр Молочников рассказал о фильме, который он снимает в Риге. Это будет политическая история, но он надеется, что все-таки художественная. Есть небольшой каст, но также есть много небольших ролей. Поэтому в Риге объявлен кастинг. Особенно Молочникову нужны "угрюмые люди": "Мы нашли несколько уголовников в Латвии, и они нам подошли".

Режиссер добавил, что им могут писать все, кто выглядит неформально, "как с зоны или из следственного комитета".