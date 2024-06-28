За миг до аварии? На железнодорожном переезде в Икшкиле не сработал светофор

"Будьте очень осторожны на железнодорожном переезде в Икшкиле! Сегодня был миг до аварии. Красный запрещающий сигнал не сработал, хотя поезд приближался", - написал пользователь в группе Mūsu Ikšķile в Facebook.

Утверждается, что пассажирский поезд подал громкий сигнал, резко затормозил и остановился прямо перед переездом, а затем, убедившись, что водители остановились, продолжил свой путь.

Этот инцидент, произошедший около 10:00 в беседе с tv3.lv подтвердила представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

"Сегодня утром электропоезд Škoda перевозчика Vivi остановился на остановке Яуногре из-за неисправности, поэтому движение поездов было временно организовано по соседнему пути.

В результате водители поездов были предупреждены о необходимости пересекать переезд с особой осторожностью и со сниженной скоростью не более 20 км/ч, пока поезд движется по встречному пути, а также были приняты другие меры безопасности. Система сигнализации на переезде в Икшкиле работает, повреждений нет", - объясняет представитель Latvijas dzelzceļš.

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