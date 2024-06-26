Ушаков просит Еврокомиссию приостановить Rail Baltica и провести углубленный аудит проекта

Как заявил Ушаков агентству LETA, проект может быть продолжен только после полного аудита и пересмотра его сроков и масштабов, что является единственным решением, чтобы попытаться его спасти.

"Rail Baltica планировался как проект, который даст дополнительный импульс развитию экономики стран Балтии и одновременно повысит их безопасность. Теперь же вместо экономического стимула все идет к экономическому кризису со всеми сопутствующими рисками безопасности", - говорит Ушаков.

Он считает, что сейчас, приостанавливая проект, важно понять его реальную стоимость, определить возможности его финансирования. В то же время необходимо наказать тех, кто несет ответственность за резкое увеличение расходов и задержки.

"Нужно быть полным безумцем, чтобы продолжать давить на педаль газа и строить в Латвии вокзалы стоимостью 1 миллиард каждый. Особенно если учесть, что на данный момент даже неизвестно, пройдет ли Rail Baltica через Ригу и эти станции", - заявил Ушаков.