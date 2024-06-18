"Я действительно верю, что часть проекта может быть реализована [к 2030 году], но к 2030 году железная дорога не будет построена полностью в Литве, Латвии или Эстонии. Однако мы работаем над тем, чтобы функционально соединить страны Балтии к 2030 году", - сказала Грушкевича.

На вопрос, может ли Евросоюз применить какие-либо санкции, если железнодорожный проект не будет реализован в установленные сроки, представитель RB Rail заявила, что существует риск потери финансирования.

"Самое большое наказание будет, если мы действительно этого не сделаем. Мы можем потерять привлеченное финансирование, и нам придется возвращать то, что было инвестировано", - добавила Грушкевича.

Она также отметила, что проект Rail Baltica имеет три приоритета - соединить страны Балтии железной дорогой, как можно раньше обеспечить коридор военной мобильности НАТО, а также подумать о выгодах для Латвии.

"Очевидно, что этот проект должен быть максимально использован на благо Латвии. Поэтому нам также необходимо соединить Ригу, аэропорт, и очень важно включить и региональные станции", - сказала Грушкевича.