До 2030 года железнодорожный проект Rail Baltica не будет полностью построен ни в одной из стран Балтии, заявила заместитель председателя правления RB Rail Кития Грушкевича в интервью программе "900 секунд".
"Я действительно верю, что часть проекта может быть реализована [к 2030 году], но к 2030 году железная дорога не будет построена полностью в Литве, Латвии или Эстонии. Однако мы работаем над тем, чтобы функционально соединить страны Балтии к 2030 году", - сказала Грушкевича.
На вопрос, может ли Евросоюз применить какие-либо санкции, если железнодорожный проект не будет реализован в установленные сроки, представитель RB Rail заявила, что существует риск потери финансирования.
"Самое большое наказание будет, если мы действительно этого не сделаем. Мы можем потерять привлеченное финансирование, и нам придется возвращать то, что было инвестировано", - добавила Грушкевича.
Она также отметила, что проект Rail Baltica имеет три приоритета - соединить страны Балтии железной дорогой, как можно раньше обеспечить коридор военной мобильности НАТО, а также подумать о выгодах для Латвии.
"Очевидно, что этот проект должен быть максимально использован на благо Латвии. Поэтому нам также необходимо соединить Ригу, аэропорт, и очень важно включить и региональные станции", - сказала Грушкевича.
Ранее сообщалось, что в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.
По данным последнего анализа затрат Rail Baltica, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро. Затраты первого этапа проекта в странах Балтии могут составить 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро.
В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!