Названы общие расходы на латвийский участок Rail Baltica

Эта неделя была для Rail Baltica как торнадо. Теперь четко известно, что во всех трех странах Балтии проект только на первом этапе обойдется более чем в 15 миллиардов евро (весь проект - более 23 миллиардов), и ни у одной из стран таких денег нет. Для Латвии общая подсчитанная сумма - 9,6 миллиарда евро, но на первом этапе расходы могут составить порядка шести миллиардов.
Правительство Латвии после длительного принятия решения договорилось вернуться к более сложному, но самом ценному для Латвии сценарию первого этапа - пустить поезда через всю Ригу. Чтобы понять, действительно ли можно это сделать, правительство дало задание Министерству сообщения предоставить ответы до 30 июня, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. И ответственные предприятия - RB Rail и Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) должны до этого времени подготовить ответы.
О том, что трасса Rail Baltica обойдется дороже, чем подсчитанные изначально два миллиарда евро, вовлеченным сторонам было известно еще пять лет назад (в 2019 году).
О необходимом объеме инвестиций RB Rail проинформировал Минсообщения. Об этом свидетельствует рассекреченное информационное сообщение о введении Rail Baltica в Латвии.
Кроме того, в 2021 году в подсчетах RB Rail для латвийской части проекта было уже 5 миллиардов (4,947 млрд) евро, однако превентивных мер так и не последовало. В то время De facto" также было известно о подобных оценках, но ни один чиновник не был готов их подтвердить. В декабре 2021 года в интервью De facto тогдашний министр транспорта Талис Линкайтс сказал:
"На данный момент еще рано говорить об общих расходах, мы все еще находимся на стадии проектирования, а после того, как будет закончено проектирование всего маршрута. Тогда мы будем знать примерные сметные цены непосредственно в процессе строительства".
Ни одного, даже примерного числа он не назвал.
По последним оценкам, весь проект обойдется Латвии в 9,6 миллиарда евро. Но если разделить его на части и построить один путь, без строительства региональных станций и создания временных решений для некоторых участков Риги, то это может обойтись в шесть с половиной (6,4) миллиардов евро. Только для первого этапа латвийскому правительству придется решить, как найти еще около 4 миллиардов евро в дополнение к уже имеющимся потенциальным средствам.
Поэтапность необходима, потому что денег слишком мало, а времени слишком мало. Эта неделя началась с презентации компании RB Rail, посвященной анализу затрат и выгод: чистая выгода от полностью завершенного проекта Rail Baltica в течение 80 лет во всех трех странах Балтии составит более 6 миллиардов евро. И это при условии, что работы не будут отложены.
"Проведя анализ влияния на сроки, мы видим, что технически проект будет завершен к концу 2030 года. Конечно, это включает в себя вопрос финансовой доступности - при условии, что мы получим необходимое финансирование для завершения работ в указанный срок", - сказал Марко Кивила, председатель (временный) и главный исполнительный директор RB Rail.
Эксперты отмечают, что в данный момент в проекте Rail Baltica констатировано 76 рисков, из них 30% - высокие или очень высокие, и в качестве первого из них называется финансирование.
После более чем шести месяцев задержек Министерство сообщения наконец было готово представить отчет о развитии проекта, который уже несколько месяцев стоял на повестке дня правительства. Обсуждение затянулось до позднего вечера, и за дверями закрытого заседания были слышны повышенные голоса. Как развивать скоростное железнодорожное сообщение в Латвии - как должен выглядеть маршрут к 2030 году, как улучшить управление проектом и другие вопросы.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила:
"Это проблема, из которой мы должны каким-то образом выйти - из той точки, в которой до сих пор находился менеджмент, не доводя до правительства полной картины или не видя ее. Может быть, не доводя, а может быть, просто не видя его, потому что мы потратили довольно много времени и с тех пор, как он пришел ко мне. Здесь уже только Министерство сообщения, но в принципе в этом проекте участвуют высокооплачиваемые чиновники RB Rail, Eiropas dzelzceļa līnijas - это компании, которые фактически реализуют этот проект в Латвии".
На заседании правительства министры пришли к убеждению, что на первом этапе маршрут поезда должен пройти через Ригу. Ранее долгое время прорабатывался сценарий, в котором Рига была включена лишь частично. На вопрос De facto, не стоило ли провести это обсуждение в правительстве в конце прошлого года, когда только был подготовлен отчет, и не было ли потеряно полгода, министр транспорта Каспар Бришкенс ответил: "Я, пожалуй, не соглашусь, что полгода было потеряно. Очевидно, что такой большой формальный процесс в Кабинете министров - я не могу вспомнить, когда он был с точки зрения общественности в настоящее время, учитывая объем информации, которую министры прочитали и оценили в рамках своей компетенции..."
Бришкенс отмечает, что отчет был рассмотрен правительством, когда другие министры уже были готовы. Однако распространение документа показывает, что он пролежал в Министерстве сообщения гораздо дольше, чем, например, в Министерстве финансов, у которого было больше всего возражений. После того как первая версия информационного отчета была представлена на согласование, Минфин дал свое заключение в течение трех дней, а Минсообщения, в свою очередь, обновило его за 48 дней. Доработка документа проходила с такой же разной скоростью, хотя и не так долго. Более того, в конце концов, для рассмотрения документа на правительственном уровне вовсе не обязательно согласие всех сторон, и он был рассмотрен без него.
В ближайшие месяцы Министерству сообщения, также в сотрудничестве с другими организациями, поручено подготовить несколько информационных докладов, в том числе о том, что делать дальше с дорогими вокзалами Риги. План финансирования проекта скоростного поезда должен быть подготовлен и представлен к концу сентября.
Но вопрос в том, действительно ли маршрут через Ригу может быть построен за шесть лет, если нет планов строительства, не экспроприирована собственность и земля не очищена от загрязнения. У заинтересованных предприятий есть две недели на ответ.
Министр Бришкенс утверждает, что как ранее обсужденный сценарий, так и новый (через всю Ригу) в плане расходов будут равнозначны. В настоящее время неизвестно, что произойдет при таком сценарии с ранее запланированным маршрутом, который после пересечения Саласпилса через Даугаву был выделен в качестве маршрута военной мобильности и получил финансирование на строительство опор мостов.
Конкретные и застарелые проблемы в управлении проектом Rail Baltica на прошлой неделе выявил и опубликованный Госконтролем отчет. Например, отсутствуют принципы выбора уровня, на котором следует согласовывать изменения, в том числе требующие больших дополнительных бюджетных расходов. Не все вопросы решаются на уровне правительства.
"Люди, возглавляющие министерство, тоже сменились, и у каждого, кто приходит в этот проект, есть свое видение того, как реализовать проект, что донести до правительства, что не донести. Каждое решение основано на каких-то конкретных обстоятельствах, ситуации на тот момент и понимании. Почему ряд вопросов был решен здесь, в министерстве, а не вынесен на рассмотрение кабинета министров, я не могу комментировать, это решение моих коллег", - сказала программе исполняющая обязанности государственного секретаря Министерства транспорта Лигита Ауструпе.
Из отчета Госконтроля также следует, что в прошлом году министр Бришкенс добился исключения раздела об индексации расходов на строительство рижских вокзалов из отчета правительству о финансировании Rail Baltica. Восемь месяцев спустя этот вопрос снова стоит на повестке дня правительства, но он стал гораздо сложнее, и EDZL решает проблемы с долгами перед подрядчиками, что теоретически означает и угрозу неплатежеспособности. "Министерство сообщения просто получило счет. И в данном случае я не просто слепо оплатил счет, который кто-то бросил на стол, а хотел убедиться, что все процедуры, скажем так, были соблюдены", - отметил Бришкенс. Министерство наконец взялось за решение этой проблемы.
Такие проблемы как стоимость, задержки и недостаток финансирования, одинаковы для всех трех стран Балтии. Но, как отмечает Госконтроль, самое большое различие заключается в том, что ни в Литве, ни в Эстонии проект не засекречен так, как в Латвии.
"Информация стала более доступной для общественности. Я была очень удивлена, когда мы проводили это исследование, потому что у нас все ИП, все отчеты - закрытые, никто ничего не может знать. У эстонцев и литовцев, ну, я бы не сказала, что сто процентов информации открыто, но она гораздо доступнее, в чем и преимущество. Прежде всего, общественность знает, что происходит, я знаю, чего и когда я могу ожидать и на что могу рассчитывать. Кроме того, я считаю очень ценным сделать эту информацию открытой, выслушать мнения общественности, в том числе экспертов", - говорит член Совета Госконтроля Инесе Калване.
После недавней критики по поводу секретности проекта Министерство сообщения обнародовало информационные сообщения о ходе реализации Rail Baltica в 2022 году. С небольшими исключениями был рассекречен и отчет о ходе реализации проекта, который также был рассмотрен на этой неделе.
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