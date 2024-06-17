Названы общие расходы на латвийский участок Rail Baltica

Бришкенс отмечает, что отчет был рассмотрен правительством, когда другие министры уже были готовы. Однако распространение документа показывает, что он пролежал в Министерстве сообщения гораздо дольше, чем, например, в Министерстве финансов, у которого было больше всего возражений. После того как первая версия информационного отчета была представлена на согласование, Минфин дал свое заключение в течение трех дней, а Минсообщения, в свою очередь, обновило его за 48 дней. Доработка документа проходила с такой же разной скоростью, хотя и не так долго. Более того, в конце концов, для рассмотрения документа на правительственном уровне вовсе не обязательно согласие всех сторон, и он был рассмотрен без него.

В ближайшие месяцы Министерству сообщения, также в сотрудничестве с другими организациями, поручено подготовить несколько информационных докладов, в том числе о том, что делать дальше с дорогими вокзалами Риги. План финансирования проекта скоростного поезда должен быть подготовлен и представлен к концу сентября.

Но вопрос в том, действительно ли маршрут через Ригу может быть построен за шесть лет, если нет планов строительства, не экспроприирована собственность и земля не очищена от загрязнения. У заинтересованных предприятий есть две недели на ответ.