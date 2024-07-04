Фото и видео Комики "прожарили" Раева, Пинто, Лиепиню и Абу Мери

Уже в 10-й раз в заключение фестиваля общения LAMPA на сцену поднялись четыре политика, чтобы насладиться остроумной и беспощадной, но полной позитивного юмора "прожаркой" от суперкоманды комиков. Как обычно, у политиков была возможность отыграться, произнеся ответную, или защитную, речь.