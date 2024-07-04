Фото и видео Комики "прожарили" Раева, Пинто, Лиепиню и Абу Мери

Уже в 10-й раз в заключение фестиваля общения LAMPA на сцену поднялись четыре политика, чтобы насладиться остроумной и беспощадной, но полной позитивного юмора "прожаркой" от суперкоманды комиков. Как обычно, у политиков была возможность отыграться, произнеся ответную, или защитную, речь.
В этом году мишенью для шуток комиков стали:
- депутат Сейма 14-го созыва Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте");
- депутат Сейма 14-го созыва и парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев ("Объединенный список");
- политик Элина Пинто ("Прогрессивные");
- министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").
"Прожаривали" их комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, ведущие мероприятий Анете Бендика и Элина Гейда, а также актер Янис Кронис. Провел мероприятие, традиционно, комик Янис Скутелис.
Подробнее о мероприятии - здесь.
Галерея: Дискуссия TVNET на феcтивале LAMPA
Видео: Фестиваль LAMPA в Цесисе
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