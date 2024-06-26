Семья сбитой в Риге девочки и 91-летний водитель планируют заключить мировое соглашение

По информации Латвийского радио, обвиняемый и семья погибшей девочки намерены заключить мировое соглашение.

Трагическая авария произошла 9 декабря 2023 года, в Риге, на ул. Елгавас, возле академического центра Латвийского университета. После того, как пешехода сбили, водитель наехал на тротуар, где сбил еще одного человека.

После первого заседания суда была встреча с участием матери погибшей девочки Валентины Кучинской, обвиняемого и адвокатов обеих сторон. Стороны договорились о возможности заключения мирового соглашения.

Латвийское радио отмечает, что предложение заключить мировое соглашение озвучил сам обвиняемый.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.

В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с полученными травмами был доставлен в больницу.

Водитель в момент совершения аварии не был пьян, и у него была действующая медицинская справка водителя.

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