Полиция просит отозваться очевидцев дорожно-транспортного происшествия (ДТП), случившегося в субботу утром, 28 сентября, около 5:30 на Видземском шоссе (А2) в Аугшлигатне, сообщает представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
На Видземском шоссе произошла авария: полиция ищет очевидцев
Произошло столкновение двух транспортных средств - BMW 320, которым управляла женщина, и Seat Alhambra, которым управлял мужчина. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Полиция просит очевидцев происшествия связаться с правоохранителями по телефону 67219765 или 26467582 в будние дни с 8:00 до 16:30 или по телефону 110 в любое время.
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