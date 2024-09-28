На Видземском шоссе произошла авария: полиция ищет очевидцев

Произошло столкновение двух транспортных средств - BMW 320, которым управляла женщина, и Seat Alhambra, которым управлял мужчина. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Полиция просит очевидцев происшествия связаться с правоохранителями по телефону 67219765 или 26467582 в будние дни с 8:00 до 16:30 или по телефону 110 в любое время.