За 20 лет из Гарантийного фонда OCTA пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий было выплачено 36,80 млн евро. В то же время с владельцев или водителей транспортных средств, которые вызвали ДТП с незастрахованным автомобилем, за тот же период фонду удалось взыскать 19,2 миллиона евро.
Сотни тысяч - не предел: сколько платит гарантийный фонд OCTA за ДТП?
Фонд был создан в 1997 году и его основной задачей является обеспечение стабильности индустрии OCTA в стране. Фонд выступает гарантом защиты и того, что каждая жертва ДТП получит законную компенсацию. Фонд состоит из единовременных взносов страховщиков, регулярных ежемесячных отчислений из премий OCTA, дополнительных взносов страховщиков, средств, взысканных в порядке регресса Латвийского бюро страховщиков транспортных средств LTAB за убытки, причиненные в результате ДТП, а также доходов от хранения и инвестирования средств фонда.
По данным LTAB, которое является держателем фонда, по состоянию на 31 декабря прошлого года его размер составлял 15,55 миллиона евро. "Объем накопленных средств за последние годы значительно уменьшился. Во многом это связано с существенными компенсационными выплатами, произведенными в последние годы вместо неплатежеспособного AAS Balva, расходы которого уже достигли 5,48 млн евро", - сообщает Янис Абашинc, председатель правления LTAB, добавив, что наибольшее влияние на размер фонда оказало банкротство Balva в 2016 году, которое до сих пор является самым серьезным случаем в страховой отрасли.
К существенным затратам фонда также приводит возмещение ДТП, вызванных латвийскими автовладельцами в зарубежных странах. Так, летом 2022 года незастрахованный автомобиль, зарегистрированный в Латвии, сбил велосипедиста в Нидерландах. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, и процесс реабилитации займет длительное время. Обстоятельства ДТП все еще расследуются, однако в соответствии с законом Нидлерланды обратились с просьбой о взыскании двух миллионов евро для выплаты потерпевшему.
Вероятно, это станет крупнейшей компенсацией, когда-либо выплаченной фондом за несчастный случай за рубежом. Если прогнозы голландского офиса оправдаются, эта компенсация более чем в три раза превысит крупнейшую выплату фонда за ДТП за рубежом - 623 тысячи евро, выплаченную за аварию в Дании в 2012 году.
С другой стороны, наибольшая компенсация пострадавшим в ДТП на территории Латвии, составляет 790 тысяч евро. В 2020 году водитель незастрахованного автомобиля, проезжая по улице в Риге, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в троллейбус.
В результате аварии троллейбус врезался в стену жилого дома. В ДТП пострадали шесть человек. "Очень часто из-за травм, полученных в результате таких ДТП, пострадавшим требуется длительное лечение, иногда наступает инвалидность, поэтому компенсация достигает значительной суммы и может выплачиваться в течение многих лет", - поясняет Абашинс.
За 20 лет фонду удалось взыскать с владельцев незастрахованных транспортных средств, виновных в авариях, 19,2 млн евро. В 22,05% случаев средства удалось взыскать только с помощью присяжных судебных исполнителей.
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