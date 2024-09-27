Сотни тысяч - не предел: сколько платит гарантийный фонд OCTA за ДТП?

Фонд был создан в 1997 году и его основной задачей является обеспечение стабильности индустрии OCTA в стране. Фонд выступает гарантом защиты и того, что каждая жертва ДТП получит законную компенсацию. Фонд состоит из единовременных взносов страховщиков, регулярных ежемесячных отчислений из премий OCTA, дополнительных взносов страховщиков, средств, взысканных в порядке регресса Латвийского бюро страховщиков транспортных средств LTAB за убытки, причиненные в результате ДТП, а также доходов от хранения и инвестирования средств фонда.

По данным LTAB, которое является держателем фонда, по состоянию на 31 декабря прошлого года его размер составлял 15,55 миллиона евро. "Объем накопленных средств за последние годы значительно уменьшился. Во многом это связано с существенными компенсационными выплатами, произведенными в последние годы вместо неплатежеспособного AAS Balva, расходы которого уже достигли 5,48 млн евро", - сообщает Янис Абашинc, председатель правления LTAB, добавив, что наибольшее влияние на размер фонда оказало банкротство Balva в 2016 году, которое до сих пор является самым серьезным случаем в страховой отрасли.