Видео На Бривибас гатве столкнулись три автомобиля и троллейбус

Авария произошла возле кафе.

"Я припарковался, пошел пообедать. Я вышел - авария. Я ничего не слышал. Я спокойно пообедал, вышел. Что произошло - не знаю, я этого не видел", - рассказал водитель Mercedes Алексей, автомобиль которого также пострадал в аварии.

Немного подробнее о том, как произошло происшествие, рассказала водитель попавшего в аварию автомобиля Porsche.

"Я увидела, что в мою машину врезались. Водитель Mercedes протаранил мою машину и машину передо мной". Она предполагает, что виноват водитель троллейбуса.

Ольга, которая в момент аварии находилась в другом автомобиле Mercedes, сказала:

"Машина была припаркована. Мужчина отъехал, остановился. Здесь ничего не было видно, потому что все машины были припаркованы. Троллейбус поехал по левой полосе, врезался в эту машину, протащил ее и она заделе еще две машины".

По словам женщины, водитель троллейбуса, скорее всего, повернул вправо - на соседнюю полосу - чтобы остановиться на остановке общественного транспорта. Водитель Mercedes, напротив, совершил маневр налево, чтобы выехать с парковочного места у тротуара.

Полиция не дала четкого ответа о том, кто виноват в ДТП.

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Видео: Сюжет программы Degpunkta

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