В рамках дальнейшего улучшения велосипедной инфраструктуры в Риге планируется оборудовать велодорожки на участке улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас.
В Риге скоро появятся новые велосипедные дорожки
"При строительстве любого нового объекта дорожной инфраструктуры самое главное - это безопасность всех участников дорожного движения, поэтому необходимо тщательное изучение и решения в соответствии с правилами дорожного движения. В настоящее время Рижское самоуправление готовит проектирование велосипедных дорожек на улице Бикерниеку. Этот процесс сложен и требует времени, поскольку недостаточно просто нарисовать линии, разделяющие полосы движения, нам также необходимо найти лучшие решения для безопасного пересечения перекрестков", - подчеркнул Ото Озолс, заместитель руководителя отдела велоинфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
Самоуправление Риги напоминает, что нанесение произвольной и несогласованной горизонтальной разметки на дорогу может поставить под угрозу здоровье и жизнь участников дорожного движения, поэтому призывает активистов городской среды проявить немного терпения и дождаться решения, отвечающего всем требованиям безопасности.
Одним из самых быстрых способов улучшить сообщение микрорайонов с центром города и межрайонные связи является обустройство велодорожек. При создании таких велодорожек учитывается существующая сеть велоинфраструктуры, чтобы новые велодорожки образовывали удобное и логичное соединение.
В этом году велоинфраструктура была оборудована в рижских микрорайонах Агенскалнс и Кипсала.
Параллельно с простыми решениями также ведется работа по разработке и реализации проектов строительства велосипедной инфраструктуры. Например, этой осенью начнется строительство велосипедной дорожки и восстановление покрытия на улице Вильгельма Пурвиша.
Проект предусматривает строительство велосипедной дорожки по всей длине улицы Вильгельма Пурвиша - от улицы Дзирнаву до набережной Генерала Радзиньша.
На участке от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс планируется построить в каждом направлении отделенные от проезжей части односторонние велополосы.
На участке от улицы Ластадияс до набережной Генерала Радзиньша с правой стороны улицы Вильгельма Пурвиша планируется построить двухстороннюю велодорожку, отделенную от проезжей части.
Завершена разработка строительного проекта в минимальной форме для строительства велосипедной и пешеходной инфраструктуры на участке улицы Бикерниеку от улицы Юглас до границы волости Ропажу.
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