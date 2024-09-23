В Риге скоро появятся новые велосипедные дорожки

"При строительстве любого нового объекта дорожной инфраструктуры самое главное - это безопасность всех участников дорожного движения, поэтому необходимо тщательное изучение и решения в соответствии с правилами дорожного движения. В настоящее время Рижское самоуправление готовит проектирование велосипедных дорожек на улице Бикерниеку. Этот процесс сложен и требует времени, поскольку недостаточно просто нарисовать линии, разделяющие полосы движения, нам также необходимо найти лучшие решения для безопасного пересечения перекрестков", - подчеркнул Ото Озолс, заместитель руководителя отдела велоинфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.