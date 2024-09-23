"Дни безопасности" на дороге: зафиксировано 3300 нарушений. Один мотоциклист получил суровый штраф

В ходе акции, помимо ежедневного контроля дорожного движения, сотрудники Госполиции уделяли повышенное внимание соблюдению водителями правил дорожного движения, например, контролировали соблюдение разрешенной скорости движения, не сел ли водитель за руль в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих средств.

Повышенное внимание также уделялось менее защищенным участникам дорожного движения и правильным пассажирским перевозкам.

Всего за время "Дней безопасности Roadpol" в стране произошло 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 104 участника дорожного движения. К сожалению, на прошлой неделе в Гулбенском крае Лизумской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо молодых людей.

В прошлом году в ходе этой акции произошло 843 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 130 человек и трое погибли.

За неделю сотрудники Госполиции вынесли 3330 решений за различные нарушения в сфере дорожного движения, что больше, чем в прошлом году, когда было принято 3028 решений об административных правонарушениях.