Прошла недельная кампания по безопасности "Дни безопасности Roadpol", организованная Европейской сетью дорожной полиции, которая началась 16 сентября и завершилась в воскресенье, 22 сентября. В ходе акции Государственная полиция по всей территории Латвии, помимо ежедневного мониторинга дорожного движения, осуществляла усиленный контроль дорожного движения. Сотрудниками Госполиции зафиксировано 3300 административных нарушений в сфере дорожного движения, более 12 тысяч нарушений зафиксировано техническими средствами.
"Дни безопасности" на дороге: зафиксировано 3300 нарушений. Один мотоциклист получил суровый штраф
В ходе акции, помимо ежедневного контроля дорожного движения, сотрудники Госполиции уделяли повышенное внимание соблюдению водителями правил дорожного движения, например, контролировали соблюдение разрешенной скорости движения, не сел ли водитель за руль в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих средств.
Повышенное внимание также уделялось менее защищенным участникам дорожного движения и правильным пассажирским перевозкам.
Всего за время "Дней безопасности Roadpol" в стране произошло 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 104 участника дорожного движения. К сожалению, на прошлой неделе в Гулбенском крае Лизумской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо молодых людей.
В прошлом году в ходе этой акции произошло 843 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 130 человек и трое погибли.
За неделю сотрудники Госполиции вынесли 3330 решений за различные нарушения в сфере дорожного движения, что больше, чем в прошлом году, когда было принято 3028 решений об административных правонарушениях.
Большую часть всех зафиксированных нарушений составили нарушения скорости: полиция остановила и привлекла к ответственности 1555 нарушителей скорости. Также за эту неделю техническими средствами зафиксировано большое количество нарушителей скорости - 12 945 человек.
Одно из самых серьезных нарушений скорости, зафиксированных в ходе кампании, было зафиксировано в Лиепае на улице Либиешу, где водитель мотоцикла Yamaha ехал со скоростью 140 км/ч в жилом районе при ограничении скорости 50 км/ч. Следует отметить, что помимо штрафа, за такое нарушение лишают права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.
Также в этом году в ходе акции были пойманы 52 водителя, управлявшие автомобилем в нетрезвом состоянии, из них 38 водителей были привлечены к уголовной ответственности.
Трое водителей были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем Государственная полиция также возбудила уголовные дела. Еще в 17 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение.
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