В Риге на улице Бикерниеку велоактивисты самовольно нарисовали велодорожку

Labdien! Šī ir patvaļīga rīcība. Turpinot veloinfrastruktūras uzlabošanu Rīgā, pašvaldība plāno velojoslas ierīkot arī Biķernieku ielas posmā no Lielvārdes līdz Ulbrokas ielai. Patlaban notiek darbs pie ieceres sagatavošanas un vēl jāatrod labākie risinājumi krustojumu drošai… — Rīga (@RigasDome) September 23, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Активисты велодвижения разместили в социальных сетях информацию о том, что на улице Бикерниеку была обустроена "городская партизанская" велосипедная дорожка.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, нанесение на дороге несогласованной горизонтальной разметки может поставить под угрозу здоровье и жизнь участников дорожного движения.

Ото Озолс, заместитель руководителя отдела велоинфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы сообщил, что в рамках дальнейшего улучшения велосипедной инфраструктуры в Риге планируется оборудовать велодорожки на участке улицы Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Улброкас.

Он подчеркнул, что при строительстве любого нового объекта дорожной инфраструктуры самое главное - это безопасность всех участников дорожного движения, поэтому необходимо тщательное изучение и решения в соответствии с правилами дорожного движения.

По его словам, ведутся работы по подготовке проекта велосипедной дорожки на улице Бикерниеку. Этот процесс требует времени, поскольку недостаточно просто провести линии, разделяющие полосы движения, но нужно найти оптимальные решения для безопасного пересечения перекрестков, подчеркивает Озолс.