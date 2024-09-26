Несет ли попутчик ответственность за то, что водитель сел за руль в состоянии опьянения?

Как сообщает Государственная полиции, в Законе о дорожном движении и правилах дорожного движения не установлена ответственность попутчика за то, что водитель едет в состоянии опьянения.

В то же время стражи порядка напоминают - чтобы защитить себя и окружающих участников движения, попутчики могут повлиять на действия водителя, удержав его от езды в состоянии опьянения.

Если сделать это все-таки не удается, то об этом незамедлительно нужно сообщить в Госполицию по номеру 110.

Подробнее о наказаниях за управление в состоянии алкогольного опьянения можно узнать здесь.

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