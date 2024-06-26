В трагическом ДТП в Блиденской волости погиб игрок юношеской баскетбольной лиги

LTV известно, что вместе с мамой подросток направлялся в баскетбольный лагерь. В этот момент парень находился за рулем, у него было разрешение на учебную езду, о чем на машине имелся соответствующий знак. Юный водитель потерял контроль над автомобилем.

Напомним, что за последние два дня в Блиденской волости произошло три ДТП с летальным исходом.

Тяжелые ДТП произошли на 80-м, 90-м и 105-м километрах автодороги А9.

Рабочая неделя на Лиепайском шоссе началась трагически. Вчера утром за Салдусом, в волости Зирню, на Лиепайском шоссе столкнулись две легковые машины. Один из водителей на месте столкновения погиб.

Видео: Водитель пострадавшей фуры рассказал подробности аварии 25 июня в Блиденской волости (сюжет Degpunktā)

Позже на том же шоссе на участке между Броцены и Блидене произошло лобовое столкновение автомобиля Volvo и грузовика Scania. В аварии погибла семья - мужчина, находившийся за рулем, его жена и несовершеннолетний ребенок.

Сегодня в волости Блидене на Лиепайском шоссе произошла третья автоавария с погибшими. Автомобиль Citroen во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со грузовиком DAF. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и расследуются точные причины.

Видео: Авария 26 июня

TVNET GRUPA выражает глубочайшее сочувствие родным и близким погибших и пострадавших в этих ДТП.

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