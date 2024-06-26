Канцлер Шольц: Расчеты Путина никчемны

Канцлер напомнил также о саммите G7 в Италии, решения которого он назвал чрезвычайно далекоидущими. Например, договоренность о предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов из доходов от замороженных на Западе российских активов.

"Расчет российского президента на то, что из-за действующих в европейских странах или в США фискальных норм будет невозможным предоставить Украине помощь, в которой она сейчас нуждается, - заявил Олаф Шольц, - в результате этого решения G7 такой расчет оказался никчемным".

Европа и Украине могут положиться на США

Тщетны, по мнению немецкого канцлера, и надежды Кремля на раскол в НАТО по вопросам военной помощи Украине. Юбилейный саммит Североатлантического альянса, отмечающего свое 75-летие, пройдет в Вашингтоне с 9 до 11 июля.

Олаф Шольц напомнил, что в последние годы и даже десятилетия то и дело возникали дискуссии о том, есть ли еще перспективы у этой организации, и сомнения в верности Соединенных Штатов своим трансатлантическим обязательствам по обеспечению безопасности Европы.