Министра юстиции могут исключить из рядов адвокатов из-за 35 евро

Министр приостановила деятельность в качестве адвоката и не внесла членские взносы в Коллегию присяжных адвокатов.

Руководство коллегии считает, что членские взносы нужно платить и в том случае, если деятельность в ней приостановлена. Оно подчеркивает, что такое требование применено и к другим коллегам, которые по каким-либо причинам приостановили работу в коллегии.

Министр, в свою очередь, придерживается противоположного мнения и объясняет неуплату членских взносов стремлением избежать конфликта интересов, поскольку платежи коллегии могут вызвать сомнения в объективности ее решений в отношении адвокатуры.

Членский денежный платеж для министра составил бы 35 евро в месяц.

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