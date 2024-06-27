VDD призывает привлечь к ответственности гражданина Латвии за участие в войне против Украины

Тогда в VDD не раскрыли, какой случай расследуют, однако агентству LETA известно, что уголовный процесс начат против мужчины, видимого на видео в соцсетях. На видео вооруженный человек, утверждающий, что он является гражданином так называемой "Донецкой народной республики", на русском и латышском языках призывает министра обороны Латвии не отправлять войска в Донбасс. В конце декабря прошлого года VDD подтвердила агентству LETA, что оценивает видео.

На упомянутом видео запечатлен человек в шлеме и военной форме. Он вооружен винтовкой, а на его форме видны буквы Z, используемые в качестве отличительного знака российскими войсками, воюющими в Украине. На рукаве формы также изображен флаг Чечни, входящей в состав Российской Федерации.

В 45-секундном ролике мужчина говорит на русском языке, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы тот "не посылал удобрения на Донбасс". Он также повторяет свое послание на латышском языке: "Министр обороны, не нужно слать сюда солдат с украинской стороны. Они умирают здесь каждый день", - заявил боевик.

Мужчина на русском языке утверждал, что давно не является граждан

ином Латвии, и его латвийский паспорт находится "в правильном месте".

Сообщение мужчина завершил прославлением России и чеченским слоганом "Ахмат - сила".

Упомянутый уголовный процесс - первое дело, начатое VDD по данной статье Уголовного закона с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля прошлого года. В то же время в предыдущие годы VDD возбуждала и передавала в суд уголовные дела в отношении граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины. Некоторые из обвиняемых были арестованы и осуждены в Латвии, другие объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие незаконное участие в вооруженном конфликте за рубежом.

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