Видео Водитель пострадавшей фуры рассказал подробности аварии в Блиденской волости

Во вторник, 25 июня, в Блиденской волости Салдусского края произошла авария, в результате которой погибли три человека. Автомобиль Volvo лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель фуры рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 детали трагедии.
Движение в месте аварии на участке Лиепайского шоссе между Броцены и Блидене остановилось в 15 часов.
Водитель фуры Владимир рассказал, что на месте происшествия погибли два парня и одна женщина.
"Я ехал со стороны Броцены. Шли три легковые машины. Он выскочил из-за машины и полетел на обгон. Прямо в лобовое мне пошел. Ну и вот, соответственно, здесь удар и получился. Что там может быть? Лепешка. Они ехали на очень большой скорости. Они выскочили и пошли на обгон трех машин сразу. Я только увидел, что он сидит вот так, и больше ничего не увидел", - рассказал Владимир.
Сам он в результате ДТП не пострадал.
"В данный момент полиция ведет работу и мы приводим в порядок проезжую часть. Из грузовика вытекло масло", - указал на месте происшествия командир Салдусского отделения VUGD Элвийс Холштейнс.
Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс. Выясняются обстоятельства ДТП.
Движение на конкретном участке дороги было блокировано на протяжении нескольких часов.
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