Видео Водитель пострадавшей фуры рассказал подробности аварии в Блиденской волости

"Я ехал со стороны Броцены. Шли три легковые машины. Он выскочил из-за машины и полетел на обгон. Прямо в лобовое мне пошел. Ну и вот, соответственно, здесь удар и получился. Что там может быть? Лепешка. Они ехали на очень большой скорости. Они выскочили и пошли на обгон трех машин сразу. Я только увидел, что он сидит вот так, и больше ничего не увидел", - рассказал Владимир.