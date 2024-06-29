Лева Би-2 о Путине: "Его смерть наверняка будет комичной"

Лева Би-2 не верит, что в ближайшем будущем в России возможны перемены. Но он уверен, что не будет жить в РФ никогда:

"Даже если Путин уйдет сам или его вынесут. Мне кажется, что его смерть наверняка будет комичной. Трагикомичной, как и его жизнь.

Это удивительный человек, который за огромное количество времени, которое он находится у власти... у него не получилось ничего.

Наверное, если не рассматривать ту кровь, которая сейчас льется в Украине, то, в принципе, сейчас можно смеяться гомерическим хохотом над всеми его достижениями.

Человек, который просто развалил, уничтожил Россию".

Лева понимает, что не у всех в РФ есть возможность уехать. Он не хочет оценивать артистов, которые поддерживают войну.

Ранее в интервью журналисту Вадиму Радионову на YouTube-канале "И грянул Грэм" Лева Би-2 рассказал о личном знакомстве с Аллой Пугачевой.

Видео: Интервью с Левой Би-2

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