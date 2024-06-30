Фестиваль Вайкуле под угрозой срыва, а Примадонне нехорошо?

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале Фото: Rus TVNET

Laima Rendezvous Jūrmala 2024 под угрозой срыва?

Желтая пресса в РФ не перестает сообщать о том, что масштабный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале под угрозой срыва. Портал Popcake.tv пишет, что билеты латвийские зрители покупают с большой неохотой. Ходят слухи, что билеты раздают просто так.

Пресса уверена, что на второй день приедет Алла Пугачева с супругом. Говорят, что Примадонна может даже что-то спеть.

Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич Фото: Пресс-фото

Стоит сказать, что до фестиваля еще месяц, но больше половины мест в зале раскуплены, если посмотреть на сайте Bilešu Serviss.

Можно смело утверждать, что к началу фестиваля свободных мест практически не останется, как это было и в прошлые годы.

Фото: скриншот с Bilešu serviss

Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Заявлено более 40 артистов из 14 стран!

В этом году первый день фестиваля посвящен поддержке Украины, и в его рамках на сцене выступят ведущие украинские и латвийские артисты, включая Макса Барских, Верку Сердючку, Ольгу Полякову, Алексеева, Дорофееву, Анну Буткевич, Настю Каменских, а также латвийских исполнителей Нормунда Рутулиса, Яниса Стибелиса и других.

Во второй день на сцену выйдут "Би-2", Николай Трубач, "Ногу Свело!", SunStroke Project, эстонские звезды Элина Нечаева и Уку Сувисте, а также талантливая финская певица Соня Бишоп, которая в 2006 году в сотрудничестве с латвийскими артистами записала 14 песен Раймонда Паулса на английском языке. На сцене концертного зала "Дзинтари" также выступят Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Иго Фоминс, Айша и другие!

Кстати, среди гостей заявлены Андрей Макаревич и победитель "Евровидения" Немо.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!