Фестиваль Вайкуле под угрозой срыва, а Примадонне нехорошо?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Алле Пугачевой нехорошо?
С такими заголовками на этой неделе появились статьи в пропагандистских российских желтых СМИ. Портал Popcake.tv рассуждает о том, что Алла Борисовна ранее вела довольно активный образ жизни, но сейчас она живет на Кипре.
Издание со ссылкой на анонимный источник пишет, что Примадонне нехорошо и она плохо переносит зарубежный климат: "На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару".
Подобные слухи появляются не в первый раз. Несколько лет подряд Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри летом прилетают в Латвию. В августе у юмориста тур по городам нашей страны. А значит, есть вероятность, что звездная чета скоро появится на улицах Юрмалы. Может быть, даже навестит свою подругу Лайму Вайкуле и посетит ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024.
Laima Rendezvous Jūrmala 2024 под угрозой срыва?
Желтая пресса в РФ не перестает сообщать о том, что масштабный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале под угрозой срыва. Портал Popcake.tv пишет, что билеты латвийские зрители покупают с большой неохотой. Ходят слухи, что билеты раздают просто так.
Пресса уверена, что на второй день приедет Алла Пугачева с супругом. Говорят, что Примадонна может даже что-то спеть.
Стоит сказать, что до фестиваля еще месяц, но больше половины мест в зале раскуплены, если посмотреть на сайте Bilešu Serviss.
Можно смело утверждать, что к началу фестиваля свободных мест практически не останется, как это было и в прошлые годы.
Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Заявлено более 40 артистов из 14 стран!
В этом году первый день фестиваля посвящен поддержке Украины, и в его рамках на сцене выступят ведущие украинские и латвийские артисты, включая Макса Барских, Верку Сердючку, Ольгу Полякову, Алексеева, Дорофееву, Анну Буткевич, Настю Каменских, а также латвийских исполнителей Нормунда Рутулиса, Яниса Стибелиса и других.
Во второй день на сцену выйдут "Би-2", Николай Трубач, "Ногу Свело!", SunStroke Project, эстонские звезды Элина Нечаева и Уку Сувисте, а также талантливая финская певица Соня Бишоп, которая в 2006 году в сотрудничестве с латвийскими артистами записала 14 песен Раймонда Паулса на английском языке. На сцене концертного зала "Дзинтари" также выступят Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Иго Фоминс, Айша и другие!
Кстати, среди гостей заявлены Андрей Макаревич и победитель "Евровидения" Немо.
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