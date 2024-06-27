Жестокое избиение должника в подъезде. Нападавшие задержаны

Сотрудники полиции поясняют, что преступление, вероятно, совершили двое мужчин 1992 и 1985 годов рождения, и они были задержаны 19 июня. На момент задержания оба мужчины предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования выяснилось, что между мужчинами возник спор из-за невыплаченного в срок долга, в результате чего один из них был избит.

Оба подозреваемых мужчины ранее были судимы за преступления против собственности, а также преступления против жизни и здоровья человека. Кроме того, старший подозреваемый ранее был судим за незаконное хранение наркотических веществ.

В связи с происшествием будет возбуждено уголовное дело по статье 125 УК, первая часть которой заключается в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. За данное преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор на срок до трех лет с таковым или без такового.

Одного подозреваемого поместили под стражу, а другого под надзор полиции.

Пострадавший мужчина находится в медицинском учреждении.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в соответствии с законом.

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