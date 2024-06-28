Марин Ле Пен: если мы сформируем правительство, французских военных в Украине не будет

Конституция и бюджет

Союзник Макрона Франсуа Байру обвинил Ле Пен в том, что она ставит под сомнение полномочия президента, предусмотренные французской конституцией, в том числе по руководству вооруженными силами и советом обороны.

Ле Пен ответила в X, что не сомневается в полномочиях президента страны по отправке войск за границу, а лишь напоминает, что премьер-министр контролирует бюджет и поэтому способен противостоять решению президента.

«Жордан не намерен ссориться с ним, но он наметил красную линию: президент не сможет послать войска», — пояснила она.

В воскресенье во Франции пройдет голосование в первом из двух туров досрочных парламентских выборов.

Последние опросы общественного мнения показывают, что «Национальное объединение» потенциально может набрать 36% голосов, хотя ему может не хватить абсолютного большинства, необходимого для контроля над парламентом.

По ее словам, если «Национальное объединение» все же получит абсолютное большинство в парламенте, у Макрона не будет иного выбора, как назначить на пост премьер-министра ее 28-летнего ставленника, председателя ее партии Жордана Барделлу.

Барделла, впрочем, заявил, что без 289 мест, необходимых для абсолютного большинства в Национальной ассамблее, он не согласится стать премьер-министром в «подвешенном» парламенте.