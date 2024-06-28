Видео Жара: в больницы попадают пациенты с поражением почек и других органов

В эту среду, 26 июня, из рек и озер Латвии были извлечены тела четырех утонувших, а на озере Кишэзерс несчастье удалось предотвратить: спасатели смогли помочь начавшему тонуть ребенку. Растет и нагрузка на врачей - после перегрева в больницы поступают пациенты с поражением почек и других органов, сообщает Dienas ziņas на LTV.
Утонувшие в среду, 26 июня, были извлечены из воды в рижском Яунциемсе, Селпилсской волости, под Салдусом и в Саласпилсе.
Опыт спасателей показывает, что обычно это переоценка своих возможностей. В среду в Риге, в месте для купания, где дежурят спасатели, мальчик начал тонуть после того, как заплыл слишком далеко.
Представитель Департамента водной безопасности Рижской муниципальной полиции Янис Скримс призывает не заплывать далеко от берега, а держаться на мелководье.
"Пришлось спасать мальчика, который явно не мог принять вертикальное положение, начал тонуть. К счастью, рядом был спасатель, который помог мальчику. И я настоятельно призываю родителей приходить с детьми и присматривать за ними", - подчеркнул Скримс.
Последствия солнечного или теплового удара обычно можно лечить на месте. Однако последствия жары ощущаются и в отделениях неотложной помощи больниц, поскольку последствия перегрева могут быть очень серьезными. Особенно для людей пожилого возраста или имеющих хронические заболевания.
Могут быть "отказы различных органов, первичные, начиная с почечной недостаточности - они страдают первыми. А затем возникает цепная реакция, которая затрагивает весь организм, и состояние может стать критическим", - рассказал руководитель Центра неотложной медицинской помощи больницы Страдиня Роберт Фурманис.
Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)
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