Видео Жара: в больницы попадают пациенты с поражением почек и других органов

Утонувшие в среду, 26 июня, были извлечены из воды в рижском Яунциемсе, Селпилсской волости, под Салдусом и в Саласпилсе.

Опыт спасателей показывает, что обычно это переоценка своих возможностей. В среду в Риге, в месте для купания, где дежурят спасатели, мальчик начал тонуть после того, как заплыл слишком далеко.

Представитель Департамента водной безопасности Рижской муниципальной полиции Янис Скримс призывает не заплывать далеко от берега, а держаться на мелководье.

"Пришлось спасать мальчика, который явно не мог принять вертикальное положение, начал тонуть. К счастью, рядом был спасатель, который помог мальчику. И я настоятельно призываю родителей приходить с детьми и присматривать за ними", - подчеркнул Скримс.

Последствия солнечного или теплового удара обычно можно лечить на месте. Однако последствия жары ощущаются и в отделениях неотложной помощи больниц, поскольку последствия перегрева могут быть очень серьезными. Особенно для людей пожилого возраста или имеющих хронические заболевания.

Могут быть "отказы различных органов, первичные, начиная с почечной недостаточности - они страдают первыми. А затем возникает цепная реакция, которая затрагивает весь организм, и состояние может стать критическим", - рассказал руководитель Центра неотложной медицинской помощи больницы Страдиня Роберт Фурманис.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)

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