Президент США Джо Байден и кандидат в Белый дом от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своих первых дебатов затронули широкий круг вопросов, включая аборты, внешнюю политику, иммиграцию и экономику, а также обменялись личными оскорблениями.
Дебаты, организованные CNN, прошли в Атланте, штат Джорджия, без публики. 81-летний Байден и 78-летний Трамп не пожали друг другу руки, когда вышли на сцену.
Трамп был резок в дебатах, нападая на своего соперника, называя его "экономическим и глобальным провалом". Выступление Байдена было невнятным, он говорил быстро, тихим голосом и несколько раз неразборчиво произносил слова.
В ходе дебатов Байден отметил, что его оппонент всего на несколько лет моложе его, но "гораздо менее компетентен". Он призвал избирателей обратить внимание на прошлые действия Трампа. В своем ответе Трамп вызвал Байдена на психологический тест.
Байден также упомянул о судимости Трампа.
"Единственный человек на этой сцене, который был осужден за уголовное преступление - это тот, на которого я сейчас смотрю", - сказал Байден Трампу.
Что касается иммиграционной политики, Байден особо выделил двухпартийное соглашение о границе, о котором он вел переговоры и которое было отклонено Сенатом. Он также осудил политику администрации Трампа по разделению семей. Трамп, в свою очередь, повторил критику по поводу того, что иммиграционная политика Байдена привела к росту насильственных преступлений в США.
Галерея: Дебаты Байдена и Трампа
Переходя к внешней политике, Трамп назвал вывод Байденом войск из Афганистана "самым позорным днем в истории нашей страны". Трамп не ответил прямо, поддержит ли он создание независимого палестинского государства, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС. Тем временем Байден подчеркнул, что поддерживает предложение об обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных, а также о "перемирии с дополнительными условиями".
Трамп назвал условия российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны России в Украине "неприемлемыми".
Что касается экономики, Трамп сказал, что рост количества рабочих мест под президентством Байдена является восстановлением после пандемического карантина. Кандидаты обменивались колкостями по поводу инфляции, а Байден заявил, что отчасти в этом виновата экономика, унаследованная от Трампа. Трамп ответил, что Байден унаследовал "почти никакую инфляцию".
В конце дебатов Трамп обратился к избирателям, подчеркнув свои успехи в первый президентский срок. "Мы восстановили армию, получили самое большое снижение налогов в истории, самое большое сокращение регулирования в истории, - сказал Трамп. - Причина, по которой у него есть рабочие места, заключается в том, что я отменил регулирование".
Бывший президент подверг критике пограничную политику Байдена и его отношение к выводу войск из Афганистана, а также другие аспекты внешней политики.
"Вся страна взрывается из-за вас, потому что они вас не уважают, а им приходится уважать своего президента, - сказал Трамп. - Вас не уважают во всем мире".
Байден в заключительной речи пообещал в случае победы улучшить уход за детьми и снизить инфляцию. "Нам нужна более справедливая налоговая система, - сказал он. - Мы продолжим борьбу за снижение инфляции и облегчение жизни людей".
Байден также заявил, что сомневается, что Трамп примет результаты выборов 2024 года, если проиграет. "Вы не можете стерпеть поражение, - сказал Байден. - Что-то в вас сломалось, когда вы проиграли в последний раз". В своих предыдущих заявлениях Трамп отказывался безоговорочно признать результаты предстоящих выборов.
Американские политологи после дебатов выразили обеспокоенность по поводу плохой работы Байдена на первых дебатах. Ряд экспертов раскритиковал его за расплывчатые и запутанные заявления.
Политический обозреватель CNN Ван Джоунс, советник бывшего президента Барака Обамы, назвал речь президента "болезненной". "Он делает все, что может. Но сегодня вечером ему нужно было пройти испытание, чтобы восстановить доверие страны. И он не смог этого сделать", - сказал Джоунс.
Главный национальный корреспондент CNN Джон Кинг после дебатов заявил, что в Демократической партии после "мрачного" выступления Байдена царит "глубокая, обширная и очень агрессивная паника".
По словам Кинга, некоторые члены партии "ведут разговоры" о том, чтобы попросить Байдена "отойти в сторону". Вице-президент Камала Харрис также признала, что у Байдена на дебатах было "медленное начало".
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