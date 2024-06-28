Галерея: Дебаты Байдена и Трампа

Переходя к внешней политике, Трамп назвал вывод Байденом войск из Афганистана "самым позорным днем ​​в истории нашей страны". Трамп не ответил прямо, поддержит ли он создание независимого палестинского государства, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС. Тем временем Байден подчеркнул, что поддерживает предложение об обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных, а также о "перемирии с дополнительными условиями".

Трамп назвал условия российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны России в Украине "неприемлемыми".

Что касается экономики, Трамп сказал, что рост количества рабочих мест под президентством Байдена является восстановлением после пандемического карантина. Кандидаты обменивались колкостями по поводу инфляции, а Байден заявил, что отчасти в этом виновата экономика, унаследованная от Трампа. Трамп ответил, что Байден унаследовал "почти никакую инфляцию".

В конце дебатов Трамп обратился к избирателям, подчеркнув свои успехи в первый президентский срок. "Мы восстановили армию, получили самое большое снижение налогов в истории, самое большое сокращение регулирования в истории, - сказал Трамп. - Причина, по которой у него есть рабочие места, заключается в том, что я отменил регулирование".

Бывший президент подверг критике пограничную политику Байдена и его отношение к выводу войск из Афганистана, а также другие аспекты внешней политики.