В 1940-е годы в клубах Западной Европы становились все более популярными сценические представления с музыкой, шутками, акробатическими трюками и, конечно же, сексапильными дамами в особенно пикантных и откровенных костюмах. Их называли бурлеск (от французского burlesque). Самая узнаваемая танцовщица этого сценического жанра, королева бурлеска – не кто иной, как Дита фон Тиз (51 год). Хотя звезда бродвейской сцены старается не демонстрировать свои обнаженные выступления широкой публике, показывая их только тем, кто купил билеты на шоу, но на этот раз есть возможность увидеть пикантные фото Диты...