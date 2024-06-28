Фото Эстонка, гулявшая в лесу, наткнулась на неожиданную находку. В соцсетях - шутки

В Facebook-группе Võrumaa fotoklubi была опубликована фотография кресла, стоящего посреди леса.

"Чего только не найдешь в лесу... В пригородном лесу, июнь 2024", - пишет автор фотографии Маргит. "Посетителю леса ведь нужно где-то отдохнуть", - добавляет она. Маргит рассказала редакции, что часто ходит в этот сосновый лес рядом с городом Выру, но раньше не замечала там кресла. "Местные знатоки пишут, что кресло здесь стоит уже несколько лет. Держится, надо признать, стойко", - говорит Маргит, добавляя, что этот лес находится возле дороги Кубья - Роосисааре.

Кресло в лесу Фото: Erakogu

В комментариях к фотографии многие другие местные жители утверждают, что кресло стоит на этом месте уже несколько лет. "Наверное, то же самое кресло, которое я видел в прошлом году", - говорит Эви.

"Что поделаешь, если RMK не ставит скамейки в лесу", - пишет в комментариях Тыну.

"Обстановка как дома", - шутит Эне.

"Из леса ты пришел, и в лес ты вернешься", - пишет Тайво.

"Видимо, грибник-креслоносец здесь побывал", - предполагает Лехо.

"Как с луны свалилось", - считает Милви.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!