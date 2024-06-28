Продвижение Грузии в ЕС остановлено

Они призывают власти Грузии "прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу продвижение Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесса вступления".

"Принятый закон о прозрачности иностранного влияния означает отход" от шагов, предпринятых Грузией для того, чтобы стать кандидатом в ЕС, говорится в заявлении саммита.

Закон требует, чтобы неправительственные организации и средства массовой информации, получающие более 20% иностранного финансирования, регистрировались как организации, "действующие в интересах иностранного государства". Эта формулировка является единственным отличием от отозванного в прошлом году проекта, в котором говорилось, что эти организации должны будут зарегистрироваться в качестве "агентов иностранного влияния".

Оппозиция Грузии называет это "российским законом", поскольку Москва использует аналогичный закон для подавления независимых СМИ, некоммерческих организаций и активистов оппозиции, критикующих Кремль.

Брюссель ранее предупредил, что этот закон нанесет ущерб заявке Грузии на вступление в ЕС, и призвал отказаться от него. Однако парламент Грузии, преодолев вето президента страны Саломе Зурабишвили, все же принял закон.

Новостной сайт Euractiv сообщил, что ЕС рассматривает ряд мер в ответ на закон, включая санкции против высокопоставленных чиновников правительства Грузии, сокращение финансовой помощи и ограничения на безвизовые поездки.

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