В Запорожье обстреляна крупнейшая АЭС в Европе. Уничтожена станция контроля радиации

Подчеркивается, что это еще больше снизило возможности обнаружения и измерения любого радиоактивного разлива в случае чрезвычайной ситуации. Разрушенный объект находится примерно в 16 километрах к юго-западу от станции.

"С начала 2022 года в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС из-за повреждений, вызванных конфликтом, в разное время выходили из строя несколько станций радиационного контроля. Четыре станции, или более четверти из 14 существовавших до начала конфликта, в настоящее время недоступны", - говорится в отчете МАГАТЭ.

Отмечается также, что последний инцидент произошел через несколько дней после того, как из-за 16-часового отключения электроэнергии временно остановились некоторые станции радиологического экологического мониторинга в городе Энергодар.

"Эксплуатация оборудования дистанционного радиационного контроля является важнейшей частью обеспечения ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для непрерывного контроля уровня радиации и, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, для оперативной оценки текущих и потенциальных радиологических последствий и того, какие защитные меры могут потребоваться", - заявили в МАГАТЭ.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С начала полномасштабного вторжения в Украину она оккупирована российскими войсками. С 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС постоянно присутствуют инспекторы МАГАТЭ, контролирующие безопасность электростанции.

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