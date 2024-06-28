Агентство ООН по борьбе с наркотиками предупреждает, что по Европе и Северной Америке быстро распространяются нитазены - группа наркотиков опаснее фентанила, сообщает BBC. Тем временем Детская клиническая университетская больница сообщила TVNET+ о четырех новых случаях передозировки наркотиками на Лиго.

Накануне выходных на Лиго тревогу забила Детская клиническая университетская больница (BKUS), куда в июне в очень тяжелом состоянии были доставлены несколько детей, перенесших передозировку наркотиками. Врачи заявили, что в последние месяцы дети и молодые люди начали употреблять "неизвестное наркотическое и психотропное вещество, вызывающее остановку дыхания и угрожающее жизни".