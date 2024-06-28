Инспекция труда выяснила причины трагедии в вольере для верблюдов Рижского зоопарка

Несчастный случай, произошедший в конце прошлого года в вольере для верблюдов Рижского зоопарка, когда погиб работник, связан с недостатками в оценке рисков рабочей среды, выяснило агентство LETA в Государственной инспекции труда (VDI).
Начальник Рижского регионального отделения VDI, главный государственный инспектор Байба Шилберга сообщила, что 14 июня инспекция завершила расследование несчастного случая и составила акт о несчастном случае на производстве.
Комиссия по расследованию пришла к выводу, что несчастный случай на производстве произошел из-за недостатков в оценке рисков рабочей среды, то есть все существующие риски не были идентифицированы и оценены, а степень их опасности определена в соответствии с фактическими обстоятельствами, и, следовательно, пострадавший работник не был должным образом обучен или проинструктирован.
Ранее сообщалось, что 28 декабря в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель.
Сразу после происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и была огорожена территория. Также была вызвана полиция, которая провела расследование обстоятельств происшествия.
Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Согласно правилам внутреннего порядка и безопасности перед входом в загон верблюдов помещают в отдельные боксы. Однако в момент происшествия это правило не было соблюдено. По неизвестным причинам самец верблюда напал на работника.
Погибший смотритель уже несколько лет работал в зоопарке и всегда ответственно выполнял свои обязанности.
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