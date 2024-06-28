Российский публицист: элита в РФ научилась жить в условиях войны и начала верить в победу

Должностные лица и бизнес-сообщество спорят, будет ли победой захват Харькова или Киева, важных для Путина как "колыбели русской цивилизации". Многие в Москве считают, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет более успешным, чем в 2022 году, поскольку российская армия сейчас больше, лучше обучена и оснащена, а украинцы слишком устали, чтобы обеспечить эффективную оборону.

Но одного лишь успеха на поле боя может быть недостаточно, чтобы удовлетворить Путина, который рассматривает украинский фронт как лишь один из путей к полномасштабному конфликту с Западом, говорят близкие к нему люди. Чтобы победить своих настоящих врагов в Вашингтоне и Брюсселе, Путин, возможно, почувствует, что ему необходимо атаковать страну НАТО.

По мнению нынешней российской элиты, наиболее вероятной целью может стать Эстония или Латвия. Будет использована уже отработанная схема:

ФСБ организует обращение к Кремлю за помощью русскоязычного населения страны, якобы угнетаемого неонацистским режимом; в ответ российские войска пересекут границу и займут несколько городов, например Нарву в Эстонии. Это позволит Путину проверить, действительно ли страны альянса готовы рискнуть и спровоцировать Третью мировую войну из-за нескольких квадратных километров близ российской границы.