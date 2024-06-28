Российский публицист: элита в РФ научилась жить в условиях войны и начала верить в победу

Высшие чиновники России и крупный бизнес, первоначально шокированные полномасштабным вторжением диктатора Владимира Путина в Украину, не только смирились с этим, но теперь обсуждают, как будет выглядеть победа, и полагают, что она может включать в себя нечто большее, чем просто прекращение боевых действий в Украине. Об этом говорится в статье российского публициста Михаила Зыгаря, опубликованной в журнале Foreign Relations.
Хотя в начале войны олигархи были не в восторге от западных санкций, с которыми им пришлось жить, со временем они научились смиряться с ситуацией.
Зыгарь пишет, что в российской элите существуют разногласия по поводу будущего конфликта: одни надеются на прорыв российских войск на фронте, другие убеждены, что Путин больше заинтересован в конфронтации с Западом, чем в победе в Украине, и даже может напасть на одного из членов НАТО.
Другие же считают, что продолжение войны отвечает политическим интересам Путина, поэтому он будет поддерживать конфликт до конца своего пребывания у власти.
Поскольку война переросла в экзистенциальную конфронтацию с Западом, Путин готов атаковать страны НАТО, продемонстрировав слабость, раздробленность и усталость альянса от войны, пишет Зыгарь в журнале.
Российская элита научилась не беспокоиться о войне и теперь обсуждает, чем она закончится. И так или иначе это может закончиться только победой России, рассказывают Михаилу Зыгарю чиновники и бизнесмены.
"Плохо быть изгоем, будучи победителем, но еще хуже быть изгоем, будучи проигравшим. Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И Россия, конечно, развалится".
Должностные лица и бизнес-сообщество спорят, будет ли победой захват Харькова или Киева, важных для Путина как "колыбели русской цивилизации". Многие в Москве считают, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет более успешным, чем в 2022 году, поскольку российская армия сейчас больше, лучше обучена и оснащена, а украинцы слишком устали, чтобы обеспечить эффективную оборону.
Но одного лишь успеха на поле боя может быть недостаточно, чтобы удовлетворить Путина, который рассматривает украинский фронт как лишь один из путей к полномасштабному конфликту с Западом, говорят близкие к нему люди. Чтобы победить своих настоящих врагов в Вашингтоне и Брюсселе, Путин, возможно, почувствует, что ему необходимо атаковать страну НАТО.
По мнению нынешней российской элиты, наиболее вероятной целью может стать Эстония или Латвия. Будет использована уже отработанная схема:
ФСБ организует обращение к Кремлю за помощью русскоязычного населения страны, якобы угнетаемого неонацистским режимом; в ответ российские войска пересекут границу и займут несколько городов, например Нарву в Эстонии. Это позволит Путину проверить, действительно ли страны альянса готовы рискнуть и спровоцировать Третью мировую войну из-за нескольких квадратных километров близ российской границы.
Многие в Москве считают, что не станут рисковать. По их мнению, Запад устал и разделен, президент Джо Байден и европейские лидеры слабы. Они впадут в панику и ничего не сделают, что еще больше подорвет их авторитет в своих странах и в мире. Позднее Путин может начать атаку, чтобы подорвать шансы Байдена на переизбрание.
Однако Запад готовится к такому повороту событий. В этом году военные, разведчики и политики неоднократно заявляли, что Путин может начать конфликт с НАТО, хотя, по их оценкам, это произойдет не раньше, чем через несколько лет.
Однако именно о подходе, описанном российской элитой, говорил в январе генерал Бен Ходжес, командовавший армией США в Европе с 2014 по 2018 года. Российские войска могут атаковать страны Балтии и, например, попытаться занять так называемый Сувалкский коридор - территорию длиной примерно 100 километров между Беларусью и Калининградской областью, через которую проходит граница Польши с Литвой. После этого Москва могла бы взять паузу, чтобы оценить, насколько страны НАТО готовы защищать своих партнеров, сказал Ходжес:
"Если мы будем медлить, если не выполним свои обязательства по статье 5 Устава НАТО (согласно которой нападение на одного члена считается нападением на всех), это приведет к развалу альянса".
Но война может никогда не закончиться, потому что Путин слишком очарован войной, которая помогла ему мобилизовать общественность, посадить в тюрьму одних диссидентов, убить других и изгнать многих не согласных из страны, говорит близкий к Кремлю бизнесмен. Война также объединила элиту, которая теперь чувствует себя нежеланной на Западе и для которой дальнейшее правление Путина - единственная надежда на лучшую жизнь.
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