Видео Мужчина, который застрелил вора, рассказывает о событиях той ночи

В ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора из охотничьего ружья. Программа Degpunktā поговорила со стрелком, который более подробно раскрыл события роковой ночи.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на выходных в нескольких домах были совершены кражи.
Один из владельцев, охотник, взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону незваного гостя, ранив его.
Вор был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Через несколько часов Госполиция получила информацию о том, что мужчина скончался от полученных травм в медицинском учреждении.
Мужчина рассказал о смертельном выстреле
Программа побывала в Варвской волости Вентспилсского края, на месте, где в ночь на 23 июня мужчина застрелил вора. Участок расположен прямо на границе поселка. На почтовом ящике у забора был вывешен номер телефона, по которому позвонила программа.
Взял трубку мужчина, которого зовут Эрик. Он владелец недвижимости. Мужчина, который выстрелил в вора. Он согласился поговорить с программой. Утром в пятницу, 28 июня, к нему также пришел адвокат.
Мужчины пригласили журналистов домой и рассказали о событиях той ночи.
Проснувшись, Эрик увидел в окно свой автомобиль Dodge RAM, припаркованный перед забором. Но не так, как он обычно оставляет. Выезду автомобиля со двора препятствовали ворота, которые вору было сложно открыть. Первоначально он также пытался сломать забор на другой стороне участка.
"Я увидел незнакомого мужчину, который шел мимо меня по моей территории. В тот момент у меня в руке уже было оружие, я не знал, кто он такой, в половине второго ночи. Я все время говорил ему: "Стой! Ложись!".
Он не реагировал на это, все время двигался к машине. Когда он остановился, он, наверное, все еще не верил, что у меня есть оружие. Он приближался ко мне, как бы говоря, что он на меня наседает, я сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы он все-таки понял, что у меня оружие. Он не слушал никаких моих призывов. Я сказал ему лечь, зайти в вольер, куда бы я его посадил, но он быстро двинулся ко мне, а затем - в одно мгновение - к машине. Он хотел открыть дверь машины. В тот момент я не знал, что у него в машине - оружие или что-то еще, направленное против меня", - вспоминает мужчина.
Эрик - охотник с многолетним стажем - рассказал также о пулях, выпущенных в направлении вора. Это была пуля номер семь. Как указывает Эрик, они предназначены для стендовой стрельбы - стрельбы по тарелкам.
"Направление, в котором я стрелял, было в районе ягодиц. Были сотые доли секунды, чтобы оценить, что мне делать в тот момент, когда он собирался открыть дверь машины", - рассказывает Эрик о событиях роковой ночи.
По словам Эрика, подстреленный мужчина дождался медиков и смог самостоятельно подняться и лечь на носилки. Примерно через 13 часов пострадавший скончался в больнице. Стало известно, что он находился под воздействием наркотических веществ.
"На данный момент у меня есть основания полагать, что это была необходимая самооборона. Потому что в тот момент, судя по ситуации, там действительно могло быть оружие. Темно, вся эта стрессовая ситуация длилась не пару минут, а почти десять минут", - сказал адвокат.
Вором оказался 40-летний мужчина, только недавно вышедший из тюрьмы. Правоохранители сообщают, что погибший ранее имел несколько судимостей за различные виды нарушений.
"Пока это преступление квалифицируется по части 3 статьи 125 Уголовного закона - речь идет об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, в результате которого наступила смерть человека. Поскольку досудебное расследование находится на предварительной стадии, вся полученная информация будет оцениваться в контексте и, возможно, также может измениться квалификация. Государственная полиция также оценит вероятность необходимой самообороны или явной самообороны, а мы сами и совместно с прокуратурой оценим, было ли в данном случае применено это огнестрельное оружие в соответствии с ситуацией", - сказали в полиции.
Правоохранители признают, что таких случаев в Латвии немного. У нас также нет американской практики, где в большинстве подобных случаев для защиты своего имущества можно использовать огнестрельное оружие. До этого вор побывал и на других объектах.
Сосредоточьтесь непосредственно на автомобилях и их содержимом. Мужчине удалось положить украденное в автомобиль Dodge RAM. Ходят слухи, что кто-то даже заметил преступника и выгнал его из поселка, но вор вернулся.
"Он ходил вокруг. Предположительно, были украдены какие-то документы. Совершенно незнакомый человек. Если представить, что ваш пикап за 100 000 хотят украсть, вы бы поступили точно так же", - говорит местный житель.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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