Видео Мужчина, который застрелил вора, рассказывает о событиях той ночи

"Я увидел незнакомого мужчину, который шел мимо меня по моей территории. В тот момент у меня в руке уже было оружие , я не знал, кто он такой, в половине второго ночи. Я все время говорил ему: "Стой! Ложись!".

Он не реагировал на это, все время двигался к машине. Когда он остановился, он, наверное, все еще не верил, что у меня есть оружие. Он приближался ко мне, как бы говоря, что он на меня наседает, я сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы он все-таки понял, что у меня оружие. Он не слушал никаких моих призывов. Я сказал ему лечь, зайти в вольер, куда бы я его посадил, но он быстро двинулся ко мне, а затем - в одно мгновение - к машине. Он хотел открыть дверь машины. В тот момент я не знал, что у него в машине - оружие или что-то еще, направленное против меня", - вспоминает мужчина.