"Паника уже началась": СМИ обсуждают провал Байдена на дебатах - и его возможную замену на выборах

«Что он сейчас сказал? Это же полное безумие»

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер напоминает, что многие американцы уже достаточно давно открыто высказывают опасения по поводу возраста Байдена (в ноябре ему исполнился 81 год) и сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности.

«От президента не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, — констатирует Зуркер. — Он говорил плохо. Он говорил бессвязно. Он говорил невнятно».

«Примерно к середине дебатов, пытаясь объяснить явно хриплый голос Байдена, в его предвыборном штабе журналистам заявили, что тот простудился. Возможно, так оно и есть, но выглядело это все равно как оправдание».

Люди смотрят дебаты на большом экране Фото: Reuters

Мнение обозревателя Би-би-си разделяет и издание Politico: «Он загнал себя в угол в афганском вопросе, зачем-то самостоятельно вспомнив о неудачном выводе оттуда войск своей же администрацией. Он неоднократно путал „миллиард“ с „миллионом“ и на протяжении всех полутора часов, пока шли дебаты, был вынужден играть в обороне».

«Когда же он замолкал, — продолжает Politico, — то словно застывал за трибуной, с полуоткрытым ртом и немигающим взглядом широко распахнутых глаз».