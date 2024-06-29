Видео Распространение загрязнения окружающей среды после пожара в Болдерае ограничено

Распространение загрязнения окружающей среды при масштабном пожаре в Болдерае, Риге, ограничено, сообщили в Государственной службе окружающей среды (VVD).
Несмотря на то, что в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что пожар возник в автосервисе, VVD уточняет, что произошедшее связано с обслуживающей опасные отходы компанией Corvus Company.
Получив информацию о пожаре на территории лица, осуществляющего обращение с опасными отходами, VVD, оперативно реагируя на ситуацию, отправилась обследовать объект, чтобы оценить воздействие на окружающую среду.
По предварительной информации, на объекте горели масла, различные растворители и другие материалы. VVD сообщает, что распространение загрязнения окружающей среды ограничено, не позволяя ему попасть в систему сточных вод, в том числе не допустив попадания веществ в Даугаву.
Corvus Company сотрудничает и работает над устранением загрязнения. Загрязнение локальное, и более широкого распространения не предвидится.
Видео: пожар на Даугавгривском шоссе
При этом в VVD отметили, что несмотря на то, что ведется сбор вод и утечек с дополнительной откачкой, предполагается, что на территории потребуются работы по исследованию загрязнения, после чего можно будет сделать выводы о необходимости санации.
Видео: пожар на Даугавгривском шоссе
По данным Firmas.lv, Corvus Company принадлежит Эдуарду и Андрею Юрченко. Оборот предприятия в прошлом году составил 2,318 млн евро, а прибыль - 41 750 евро.
Сегодня утром, в 5:51, пожарные поспешили на Даугавгривское шоссе в Риге, где, согласно первоначальной информации, пожар возник в автосервисе. На месте происшествия установлено, что горят бочки, мусор и масло площадью 650 квадратных метров, а также двухэтажное здание с офисными помещениями площадью 500 квадратных метров и гараж площадью 150 квадратных метров.
В 7:52 данный пожар повышенной опасности был локализован, и сейчас продолжаются работы по тушению пожара.
В огне пострадал один пожарный, которого передали медикам скорой помощи.
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