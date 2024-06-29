Видео Распространение загрязнения окружающей среды после пожара в Болдерае ограничено

Несмотря на то, что в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что пожар возник в автосервисе, VVD уточняет, что произошедшее связано с обслуживающей опасные отходы компанией Corvus Company.

Получив информацию о пожаре на территории лица, осуществляющего обращение с опасными отходами, VVD, оперативно реагируя на ситуацию, отправилась обследовать объект, чтобы оценить воздействие на окружающую среду.

По предварительной информации, на объекте горели масла, различные растворители и другие материалы. VVD сообщает, что распространение загрязнения окружающей среды ограничено, не позволяя ему попасть в систему сточных вод, в том числе не допустив попадания веществ в Даугаву.

Corvus Company сотрудничает и работает над устранением загрязнения. Загрязнение локальное, и более широкого распространения не предвидится.

Видео: пожар на Даугавгривском шоссе

При этом в VVD отметили, что несмотря на то, что ведется сбор вод и утечек с дополнительной откачкой, предполагается, что на территории потребуются работы по исследованию загрязнения, после чего можно будет сделать выводы о необходимости санации.